MŚ siatkarek: Polska - Kenia. Relacja live i wynik na żywo

W swoim inauguracyjnym spotkaniu Biało-Czerwone pokonały debiutującą w finałach MŚ reprezentację Wietnamu 3:1. Siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego niespodziewanie przegrały pierwszą partię, ale w kolejnych były już zdecydowanie lepsze od swoich rywalek.

Kenijki z kolei zmierzyły się z Niemkami. W pierwszym i trzecim secie walka była wyrównana, ale w drugim sąsiadki zza zachodniej granicy Polski zdominowały przeciwniczki i triumfowały 25:8.

- Zespół z Kenii to bardzo fizyczna drużyna. To wysokie i mocne dziewczyny. Budują swoją siatkówkę na mocy. One po prostu chcą wyżej podskoczyć, silniej uderzyć, a czy wejdzie w boisko, to się okaże. Tak to wygląda. Grałyśmy z nimi w Paryżu w zeszłym roku, więc wiemy, czego się spodziewać. Jest to fizyczny zespół, opierający się na bardzo dużej sile w ataku - powiedziała przed poniedziałkowym meczem Magdalena Stysiak w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Reprezentacja Polski występuje w grupie G.

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 z udziałem 32 drużyn są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Kenia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.

KP, Polsat Sport