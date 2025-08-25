Mistrzostwa świata siatkarzy: Polska - Iran. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?
Polska - Iran czyli czas na kolejne spotkanie polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata U-21. Kto wygrał mecz Polska - Iran? Jaki był wynik meczu Polska - Iran na MŚ w siatkówkę?
Mistrzostwa świata to dla Polaków docelowa impreza w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Piotra Grabana są jedną z 24 drużyn rywalizujących na tegorocznym mundialu. Polacy po czterech meczach zajmują pierwsze miejsce w grupie.
Warto dodać, że Irańczycy to obrońcy tytułu. Przed dwoma laty zespół z Azji Zachodniej sięgnął po triumf podczas turnieju rozgrywanego w Bahrajnie. W wielkim finale pokonali Włochów. Polacy uplasowali się wówczas na piątym miejscu.
Tegoroczny turniej odbywa się w Chinach w Jangman.
Polska - Iran. Kto wygrał? Wynik
Wynik meczu Polska - Iran poznamy w poniedziałek 25 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Iran przekonamy się w godzinach porannych - start spotkania o godzinie 5:00 polskiego czasu.