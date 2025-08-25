Mistrzostwa świata siatkarzy: Polska - Iran. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?

Mistrzostwa świata to dla Polaków docelowa impreza w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Piotra Grabana są jedną z 24 drużyn rywalizujących na tegorocznym mundialu. Polacy po czterech meczach zajmują pierwsze miejsce w grupie.

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025: Nowe zasady! Jakie zaszły zmiany? Formuła turnieju. System rozgrywek

Warto dodać, że Irańczycy to obrońcy tytułu. Przed dwoma laty zespół z Azji Zachodniej sięgnął po triumf podczas turnieju rozgrywanego w Bahrajnie. W wielkim finale pokonali Włochów. Polacy uplasowali się wówczas na piątym miejscu.

Tegoroczny turniej odbywa się w Chinach w Jangman.

Polska - Iran. Kto wygrał? Wynik

Wynik meczu Polska - Iran poznamy w poniedziałek 25 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Iran przekonamy się w godzinach porannych - start spotkania o godzinie 5:00 polskiego czasu.

AK, Polsat Sport