Nie żyje były piłkarz Górnika Zabrze. "Żegnaj, Przyjacielu"
Smutne wieści napłynęły w poniedziałek z Górnego Śląska. W wieku 77 lat zmarł były piłkarz między innymi Górnika Zabrze, Józef Kurzeja.
Kurzeja urodził się 13 marca 1948 roku w Dziewiętlicach. Do Górnika Zabrze, w którym spędził najlepsze lata swojej kariery, przeniósł się w 1973 roku. W jego barwach rozegrał 161 meczów i strzelił osiem goli.
Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Górnika Zabrze: "Józef Kurzeja był pewnego rodzaju ewenementem w świecie futbolu. Grając w piłkę, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie po pięciu zaliczonych semestrach, zdecydował się na rozpoczęcie studiów medycznych w Poznaniu. Ukończył je już na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a później zrobił w Niemczech specjalizacje radioonkologiczną. Jako zawodnik pełnił jednocześnie funkcję lekarza klubowego. Mało tego – po wyjeździe do Austrii, zdobył tam uprawnienia trenerskie".
Karierę piłkarską Kurzeja zakończył w 1984 roku. Po odwieszeniu butów na kołek zajął się medycyną w pełnym wymiarze.
W chwili śmierci Kurzeja miał 77 lat.
"Świetny pomocnik, który grał w Górniku w latach 1973 – 78, ale przede wszystkim bardzo dobry i serdeczny człowiek. Żegnaj Przyjacielu!" - czytamy we wpisie żałobnym Górnika Zabrze.