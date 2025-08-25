Nie żyje nadzieja polskiej lekkoatletyki. Tragiczny wypadek awionetki

Do tragedii doszło w poniedziałek. W Krzycku Wielkim awionetka spadła na jedną z prywatnych posesji i rozbiła się. Z wnętrza samolotu wydobyto dwa ciała. Okazało się, że jednym z tragicznie zmarłych był Jakub Pracharczyk.

Informację o śmierci zawodnika potwierdził jego klubowy trener z OKS Skra Warszawa, Mikołaj Rosa.

Pracharczyk był młodzieżowym wicemistrzem Polski w rzucie młotem. Jeszcze w sobotę startował w mistrzostwach Polski seniorów w Bydgoszczy.

KP, Polsat Sport