Nie żyje nadzieja polskiej lekkoatletyki. Tragiczny wypadek awionetki
Do ogromnej tragedii doszło w Krzycku Wielkim w Wielkopolsce. Zginął Jakub Pracharczyk, nadzieja polskiej lekkoatletyki. Młociarz miał 20 lat.
Do tragedii doszło w poniedziałek. W Krzycku Wielkim awionetka spadła na jedną z prywatnych posesji i rozbiła się. Z wnętrza samolotu wydobyto dwa ciała. Okazało się, że jednym z tragicznie zmarłych był Jakub Pracharczyk.
Informację o śmierci zawodnika potwierdził jego klubowy trener z OKS Skra Warszawa, Mikołaj Rosa.
Pracharczyk był młodzieżowym wicemistrzem Polski w rzucie młotem. Jeszcze w sobotę startował w mistrzostwach Polski seniorów w Bydgoszczy.
