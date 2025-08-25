Nowy piłkarz Legii! Właśnie to ogłosili

Krasniqi przez ponad trzy lata grał w FK Ballkani, z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo Kosowa. Był wyróżniającym się zawodnikiem i w styczniu 2023 roku trafił do CFR Cluj, z którym zdobył wicemistrzostwo Rumunii i grał w 1/16 finału Ligi Konferencji.

Latem 2024 roku Krasniqi przeszedł z Rapidu Bukareszt do Sparty Praga. Dla czeskiego klubu rozegrał 45 meczów, z czego siedem w Lidze Mistrzów. Mierzył się m.in. z Manchesterem City oraz Interem Mediolan. Strzelił sześć goli i zaliczył pięć asyst.

W reprezentacji Kosowa zadebiutował w listopadzie 2022 roku w meczu z Wyspami Owczymi (1:1). W kadrze narodowej rozegrał osiem spotkań, w których strzelił dwa gole.

„Dziękuję za miłe powitanie w klubie. Czuje się świetnie, jestem podekscytowany będąc w największym klubie w Polsce. Będę chciał pokazać to, co mam najlepsze, żeby pomóc drużynie i mam nadzieję, że przywrócimy tytuł Legii. Moja główna pozycja to lewoskrzydłowy, ale mogę również występować na prawej stronie oraz w roli napastnika” - powiedział Krasniqi, cytowany na stronie klubu.

„To inny skrzydłowy od tych, których mieliśmy dotychczas. Gra do przodu, bazuje na szybkości i akcjach indywidualnych. Gra również wertykalnie, z ciągiem na bramkę. To zawodnik, który miał problemy z regularnymi występami w Sparcie Praga, ale trener Edward Iordanescu dobrze go zna jeszcze z ligi rumuńskiej. Jego profil nam pasował i stąd zdecydowaliśmy się na wypożyczenie. Mam nadzieję, że wniesie nową, inną energię” - oświadczył dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow.

Krasniqi w Legii będzie występował z numerem 77.

