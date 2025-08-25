Po pięciu meczach bez porażki Wisła Płock podejmie w poniedziałek Zagłębie Lubin. - Zmierzymy się z przeciwnikiem, który zagra zupełnie inaczej, niż nasi dotychczasowi rywale – powiedział trener "nafciarzy" Mariusz Misiura.

Płocka drużyna, jedyny zespół w ekstraklasowych rozgrywkach bez porażki, w pięciu dotychczasowych spotkaniach zdobyła 13 pkt, pokonując: Koronę Kielce, Piasta Gliwice i Legię Warszawa u siebie oraz Raków w Częstochowie i remisując z Widzewem w Łodzi.

- W tym roku przegraliśmy tylko dwa spotkania, jeszcze w 1. lidze, jeden u siebie, jeden na wyjeździe. Nie zwracam uwagi na tych, którzy nas krytykują za styl gry, tylko mam szacunek i skupiam się na tych niesamowitych piłkarzach, którzy mimo tak dobrych wyników w tym roku są nadal głodni sukcesu. Nikt nie chodzi z głową w chmurach, tylko twardo stąpają po ziemi i chcą osiągać więcej – tłumaczy szkoleniowiec Wisły.

- Może się komuś nie podobać nasz styl gry, że jest defensywny. Ale my prawie nie trenujemy defensywy, bardzo dużo czasu poświęcamy atakowi. Chcemy, żeby nasza piłka podobała się kibicom i wierzę, że z każdą kolejką będziemy więcej ją posiadać. Wydaje mi się, że jak jesteśmy razem 14 miesięcy, to w tym czasie, może w jednym meczu, pucharowym w 1. rundzie z Wartą Poznań, czy w ligowym z Kotwicą Kołobrzeg, nie przegraliśmy po złej organizacji gry, ale po indywidualnych błędach. Zawsze byliśmy dobrze zorganizowani, co było zasługą zdyscyplinowanych zawodników i sztabu szkoleniowego, że dobrze drużynę przygotowywał - dodał.

Trener Misiura znany jest z tego, że dobrze "rozczytuje" przeciwnika. Jak twierdzi, to nie tylko jego zasługa. - Z grupą moich współpracowników w sztabie poświęcamy mnóstwo czasu na analizę, wspólnie oglądamy najważniejsze fragmenty spotkań, a potem wyciągamy wnioski – tłumaczy, ale o zespole Zagłębia nie chce zbyt wiele mówić.

- Rywale mają bardzo dobrego, doświadczonego trenera, który na pewno zawsze jest dobrze przygotowany do meczu. W poniedziałek zobaczymy przeciwnika, który zagra zupełnie inaczej, niż nasi dotychczasowi rywale. I wierzę, że ten mecz będzie wyglądał inaczej, ale będziemy przygotowani, żeby wygrać – zapewnił szkoleniowiec Wisły Płock.

Wiele mówi się o tym, że jedną z cech wyróżniających Wisłę na tle innych drużyn jest panująca rodzinna atmosfera. - U nas panuje duże zaufania. W poprzednim sezonie było dużo sytuacji, kiedy ktoś przeżywał trudne momenty, miał trudny okres, słabszy mecz, a wtedy dopadała go krytyka. Dla nas każda taka sytuacja jest okazją, by dotrzeć do zawodnika w takim momencie, doprowadzić do wyższej formy fizycznej czy mentalnej, by szybko mógł pokazać jak najlepszą wersję siebie. Dzisiaj każdy wie, że w trudnych momentach może liczyć na pomoc kolegów. Kiedy w poprzednim sezonie nie wygraliśmy sześciu meczów z rzędu, to nie było w drużynie krytyki, ale każdy robił wszystko, by sytuacje odwrócić – wyjaśnił trener Misiura.

Przed tygodniem do kibiców dotarła wiadomość, że nowym zawodnikiem został Quentin Lecoeuche, francuski lewy wahadłowy, który po kilku dniach z drużyną zadebiutował w pierwszym składzie w meczu z Legią i otrzymał od razu same pochlebne opinie o swojej grze.

- Nie jest łatwo po tygodniu wejść do drużyny z marszu. Quentin nie przepracował z nami okresu przygotowawczego, nie grał meczów kontrolnych, ale szybko wkomponował się w zespół. Teraz przyjechała do niego żona z dzieckiem, więc proces adaptacji do nowych warunków będzie przebiegał jeszcze lepiej. W treningu wygląda coraz lepiej, rozumie nasz system gry, my poznajemy jego, dowiadujemy się, co może nam zaoferować. To wszystko da nam odpowiedź na pytanie, co trzeba zmodyfikować w naszych zasadach, by jeszcze lepiej wykorzystać jego potencjał. Cieszę się, że jest z nami i da nam dużo radości ze swojej gry – zapewnił trener.

Pod dużym znakiem zapytania stoi występ w poniedziałek Ibana Salvadora. - Iban nie trenował z nami do czwartku, ale myślę, że wkrótce wróci na boisko. Może od razu nie w pełnym wymiarze, ale wróci – stwierdził Misiura.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 19:00.

MR, PAP