Polki odpadły z MŚ. Porażka ze Szwajcarkami w 1. rundzie

Inne

Paulina Hankiewicz i Kornelia Marczak przegrały ze Szwajcarkami Lucie Amiguet i Caroline Racloz 1:2 (21:14, 13:21, 13:21) i odpadły w pierwszej rundzie mistrzostw świata w badmintonie, które rozpoczęły się w poniedziałek w Paryżu.

Polki odpadły z MŚ. Porażka ze Szwajcarkami w 1. rundzie
fot. AFP
Szwajcarki Lucie Amiguet i Caroline Racloz okazały się lepsze od Pauliny Hankiewicz i Kornelii Marczak

W kolejnym meczu Szwajcarki trafią na najwyżej rozstawione w turnieju Sheng Shu Liu i Ning Tan. Chinki to wicemistrzynie olimpijskie z Paryża.

 

Deblistki były jedynymi reprezentantkami Polski w turnieju we Francji. W Paryżu miała wystąpić również Wiktoria Dąbczyńska, jednak singlistka wciąż wraca do zdrowia po kontuzji ścięgna Achillesa.

 

Turniej zakończy się w niedzielę.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polka mistrzynią świata! Fenomenalny występ
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 