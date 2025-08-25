Polki odpadły z MŚ. Porażka ze Szwajcarkami w 1. rundzie
Paulina Hankiewicz i Kornelia Marczak przegrały ze Szwajcarkami Lucie Amiguet i Caroline Racloz 1:2 (21:14, 13:21, 13:21) i odpadły w pierwszej rundzie mistrzostw świata w badmintonie, które rozpoczęły się w poniedziałek w Paryżu.
Szwajcarki Lucie Amiguet i Caroline Racloz okazały się lepsze od Pauliny Hankiewicz i Kornelii Marczak
W kolejnym meczu Szwajcarki trafią na najwyżej rozstawione w turnieju Sheng Shu Liu i Ning Tan. Chinki to wicemistrzynie olimpijskie z Paryża.
Deblistki były jedynymi reprezentantkami Polski w turnieju we Francji. W Paryżu miała wystąpić również Wiktoria Dąbczyńska, jednak singlistka wciąż wraca do zdrowia po kontuzji ścięgna Achillesa.
Turniej zakończy się w niedzielę.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polka mistrzynią świata! Fenomenalny występ