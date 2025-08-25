Polki odpadły z MŚ. Porażka ze Szwajcarkami w 1. rundzie

W kolejnym meczu Szwajcarki trafią na najwyżej rozstawione w turnieju Sheng Shu Liu i Ning Tan. Chinki to wicemistrzynie olimpijskie z Paryża.

Deblistki były jedynymi reprezentantkami Polski w turnieju we Francji. W Paryżu miała wystąpić również Wiktoria Dąbczyńska, jednak singlistka wciąż wraca do zdrowia po kontuzji ścięgna Achillesa.

Turniej zakończy się w niedzielę.

PAP