Polscy juniorzy i seniorzy na podium ME w wakeboardzie - medale indywidualne i drużyny!

W ME, których areną był ośrodek Wake Zone Stawiki w Sosnowcu (18-23.08.2025 r.) wzięło udział prawie 200 sportowców z 22 krajów. Polskę reprezentowała 24-osobowa ekipa. Do sobotnich finałów awans wywalczyło ośmioro naszych zawodników, zarówno w rywalizacji juniorów jak i seniorów.



Pierwsze medale dla Polski zdobyły dwie nastolatki, wychowanki miejscowego klubu KS Wake Zone Stawiki, które zdominowały finałową rywalizację w kategorii dziewcząt do 14 lat. Walka o najwyższy stopień podium była od początku konkursu ich wewnętrzną sprawą. Ostatecznie czternastoletnia Zuzanna Machowska została mistrzynią Europy, a jedenastoletnia Mia Beza wicemistrzynią Europy. Na podium dołączyła do nich reprezentantka Łotwy Rebeka Bibere.



- Dwa medale oczywiście cieszą, natomiast ma też to drugie dno. Zuzia, która wygrała, żegna się z tą kategorią w najlepszy możliwy sposób i w przyszłym roku będzie już rywalizować z dziewczynami w kategorii U18. Natomiast wynik Mii cieszy z dwóch powodów. Pierwszy, to oczywiście srebrny medal mistrzostw Europy. Drugi to fakt, że Mia miesiąc temu skończyła 11 lat, co spowodowało że mogła uczestniczyć w zawodach tej rangi i od razu z takim wynikiem! Dziewczyny pojechały swoje pierwsze przejazdy zgodnie z planem, co już klasyfikowało je na pierwszym i drugim stopniu podium, a w drugim przejeździe rywalizowały już tylko między sobą – skomentował Mateusz Wolski, trener kadry narodowej.



Medalistki ME w wakeboardzie – kategoria U14 Ladies

1. Zuzanna Machowska (Polska, KS Wake Zone Stawiki)

2. Mia Beza (Polska, KS Wake Zone Stawiki)

3. Rebeka Bibere (Łotowa)

Potem do boju o medale ruszyli seniorzy. W kategorii +40 Ladies nie zawiodła utytułowana i doświadczona Elżbieta Nitsze, która w Sosnowcu broniła tytułu wywalczonego w 2024 roku podczas czempionatu w Turynie. Tym razem nasza zawodniczka nieznacznie przegrała z reprezentantką Niemiec Friederike Ratschow. Polka po pierwszym przejeździe zajmowała drugie miejsce i w drugiej próbie musiała podjąć ryzyko. Niestety, zaliczyła upadek i pozostała wiceliderką mistrzostw do końca finałowej rozgrywki. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że w Sosnowcu startowała z niedoleczoną kontuzją.



- Wake Zone Stawiki przez te kilka ostatnich dni było centrum europejskiego wakeboardu. Świetnie zorganizowana impreza, wspaniałe emocje, genialne przejazdy. Nie pamiętam, aby Polska była tak licznie reprezentowana przez swoich zawodników. Ze swojej strony czuję jednak niedosyt - złoto było w moim zasięgu. Niestety, poważna kontuzja nie dała mi pełnych możliwości startowych. Cieszę się srebrnym medalem i tym, że mogłam ostatecznie wystartować. Widzimy się za rok – oceniła Elżbieta Nitsze.



Medalistki ME w wakeboardzie – kategoria +40 Ladies

1. Friederike Ratschow (Niemcy)

2. Elżbieta Nitsze (Polska, KS Acroboar Łomianki)

3. Giorgia Conca (Włochy)



Zdecydowanie najtrudniejszą i najdłuższą drogę do finału miał Patryk Łojek. W jego kategorii wiekowej, do 18 lat, było zgłoszonych przeszło czterdziestu zawodników. Awans do czołowej szóstki ME prowadził przez eliminacje, ćwierćfinały i półfinały. Nasz reprezentant poradził sobie z tymi wszystkimi etapami bardzo dobrze, a w finale również nie zawiódł. Jego walka o najwyższy stopień podium z Niemcem Schultzem była niesamowitym widowiskiem na znakomitym poziomie, którego nie powstydziliby się nawet najlepsi na świecie w kategorii Open. Losy złotego medalu rozstrzygnęły się w drugim przejeździe. Reprezentant Polski wyprzedził swojego rywala o jeden punkt!



- Wszystko działo się tu dla mnie bardzo szybko. Dosłownie kilka dni przed zawodami wróciłem z Chin, gdzie startowałem w The World Games. Zacząłem więc od przestawienia się na lokalny czas. Potem było już tempo zawodów – eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i ten niezwykły finał. Poziom mistrzostw Europy juniorów był po prostu TOP-owy. Przejazdy w kategorii U18 spokojnie dorównywały tym, jakie oglądamy na mistrzostwach u dorosłych sportowców. Tym bardziej się cieszę, że mam złoto – podkreślił Patryk Łojek.

Medaliści ME w wakeboardzie – kategoria U18 Men

1. Patryk Łojek (Polska, KS Acroboard Łomianki)

2. Jan-Luca Schulz (Niemcy)

3. Mati Kornfeld (Izrael)

Finałowe potyczki poza podium zakończyli inni nasi zawodnicy. Dwunastoletnia Rosa Grzędzińska – Aguiar (KS Acroboard Łomianki) zajęła szóste miejsce w kategorii wakeskate U18 Ladies (zaliczyła upadki w obu przejazdach). Weteran Artur Pietrzyk (KS Wake Zone Stawiki) był czwarty w kategorii wakeboard +40 Men. Olaf Sypień (KS Wake Zone Stawiki) skończył rywalizację w kategorii wakeboard +30 Men na czwartym miejscu, a Karol Ronowski (KS Acroboard Łomianki) w tej samej kategorii był szósty.

Warto dodać, że nasza reprezentacja odniosła też największy w historii polskiego wakeboardingu sukces w klasyfikacji drużynowej. Biało-czerwoni zajęli w niej trzeci miejsce. Wyprzedziły nas tylko wakeboardowe potęgi – Włosi i Niemcy.

- Pierwszy raz stajemy na podium w klasyfikacji generalnej. Myślę, że przed zawodami nikt nawet nie spodziewał się, iż możemy taki wynik osiągnąć. Tym bardziej nas to cieszy. To potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku ze szkoleniem i nawet z najlepszymi ekipami w Europie jesteśmy w stanie skutecznie rywalizować - podsumował Mateusz Wolski, trener kadry narodowej.

- Z dumą powiem, że mamy dwa sukcesy. Organizacyjny i sportowy. Wszystko zagrało tu na miejscu. Słucham opinii przedstawicieli międzynarodowych ekip i one bardzo mnie cieszą. Organizatorzy wykonali fantastyczną pracę, a zawody były niezwykłe. Wake Zone Stawiki to świetne miejsce. Będziemy mieli też dobre, a nawet bardzo dobre wspomnienia z finałów. Mamy cztery medale indywidualne, z dobrej strony pokazali się bardzo młodzi zawodnicy. To przecież nasza wakeboardowa przyszłość. Mamy również upragnione podium drużyny. Gratulacje dla naszych zawodników, trenerów klubowych i opiekunów kadry narodowej – zakończył optymistycznie Maciej Kurnik, wiceprezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Informacja prasowa