Polscy siatkarze zachwycają na mistrzostwach świata! Nikt nie może się z nimi równać

W Chinach rozgrywane są obecnie mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21. W Azji rywalizują 24 drużyny narodowe, które w pierwszej fazie turnieju podzielone zostały na cztery grupy, po sześć zespołów w każdej. Do tej pory najlepiej ze wszystkich ekip prezentuje się... Polska.

ZOBACZ TAKŻE: To zaskoczyło Polki w Tajlandii. "Słyszałam w głowie przez kilka godzin"

Biało-Czerwoni rozegrali na pierwszym etapie turnieju już cztery mecze, wygrywając kolejno z narodowymi drużynami Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Podopieczni Piotra Grabana nie przegrali w tych spotkaniach ani jednego seta. Co ciekawe, żadna inna reprezentacja nie może poszczycić się takim osiągnięciem.

Przed naszymi zawodnikami jeszcze jeden mecz w fazie grupowej. We wtorek 26 sierpnia Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze z Irańczykami. Czy ekipa znad Wisły sięgnie ponownie bez problemów przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę?

Transmisje meczów mistrzostw świata siatkarzy U21 na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport