Polscy siatkarze zachwycają na mistrzostwach świata! Nikt nie może się z nimi równać
Polscy siatkarze fenomenalnie prezentują się podczas tegorocznych mistrzostw świata do lat 21. Biało-Czerwoni wygrali już cztery spotkania, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Żadna inna reprezentacja nie może pochwalić się takim bilansem.
W Chinach rozgrywane są obecnie mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21. W Azji rywalizują 24 drużyny narodowe, które w pierwszej fazie turnieju podzielone zostały na cztery grupy, po sześć zespołów w każdej. Do tej pory najlepiej ze wszystkich ekip prezentuje się... Polska.
ZOBACZ TAKŻE: To zaskoczyło Polki w Tajlandii. "Słyszałam w głowie przez kilka godzin"
Biało-Czerwoni rozegrali na pierwszym etapie turnieju już cztery mecze, wygrywając kolejno z narodowymi drużynami Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Podopieczni Piotra Grabana nie przegrali w tych spotkaniach ani jednego seta. Co ciekawe, żadna inna reprezentacja nie może poszczycić się takim osiągnięciem.
Przed naszymi zawodnikami jeszcze jeden mecz w fazie grupowej. We wtorek 26 sierpnia Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze z Irańczykami. Czy ekipa znad Wisły sięgnie ponownie bez problemów przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę?
Transmisje meczów mistrzostw świata siatkarzy U21 na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl