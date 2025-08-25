Polska - Kenia. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek (WIDEO)

Siatkówka

Polska pokonała Kenię w drugim meczu na mistrzostwach świata siatkarek 2025 w Tajlandii. Oto skrót meczu Polska - Kenia.

Polska - Kenia. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek (WIDEO)
fot. Volleyball World

Polskie siatkarki pewnie wygrały pierwszego seta 25:17, ale w kolejnym sensacyjnie triumfowały rywalki (25:15). 

Kolejne dwie partie padły łupem Biało-Czerwonych, które wygrały 25:15 i 25:14. Tym samym zwyciężyły 3:1 i zapewniły sobie udział w 1/8 finału mistrzostw świata.

 

Drużyna Stefano Lavariniego w środę na zakończenie pierwszej części turnieju zmierzy się z Niemkami.

Polska - Kenia. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek:

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl
REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Włochy - Kuba. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 