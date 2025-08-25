Polska - Kenia. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek (WIDEO)
Polska pokonała Kenię w drugim meczu na mistrzostwach świata siatkarek 2025 w Tajlandii. Oto skrót meczu Polska - Kenia.
Polskie siatkarki pewnie wygrały pierwszego seta 25:17, ale w kolejnym sensacyjnie triumfowały rywalki (25:15).
Kolejne dwie partie padły łupem Biało-Czerwonych, które wygrały 25:15 i 25:14. Tym samym zwyciężyły 3:1 i zapewniły sobie udział w 1/8 finału mistrzostw świata.
Drużyna Stefano Lavariniego w środę na zakończenie pierwszej części turnieju zmierzy się z Niemkami.
Polska - Kenia. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek:
