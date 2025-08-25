Mistrzostwa Europy rozgrywane będą od 27 sierpnia (polska grupa rozpocznie dzień później) do 14 września w czterech miastach: Katowicach, w fińskim Tampere, cypryjskim Limassol oraz Rydze, gdzie rozegrana zostanie także faza finałowa.

Polacy trafili do grupy z Francją, Islandią, Izraelem, Belgią oraz Słowenią.

I to właśnie ze Słowenią rozegrają pierwsze spotkanie. Liderem rywali jest oczywiście gwiazda Los Angeles Lakers Luka Doncic. Co ciekawe, Polacy dość niespodziewanie zatrzymali Słoweńców w ćwierćfinale ME 2022, wygrywając 90:87.

Polska - Słowenia: Kiedy jest mecz? O której godzinie Eurobasket 2025?

Kiedy jest mecz Polska - Słowenia na Eurobaskecie 2025? To pytanie zadają sobie fani koszykówki. Mecz Polska - Słowenia odbędzie się w czwartek 28 sierpnia. Początek o 20:30.

Polsat Sport