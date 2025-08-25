Rywalki Polek rozbite po raz drugi. Szybkie 0:3
Wietnamskie siatkarki przegrały drugi mecz na tegorocznych mistrzostwach świata. Po porażce w pierwszej kolejce z Polską (1:3) tym razem Azjatki musiały uznać wyższość Niemek (0:3).
Wietnamki trafiły do grupy G, w której oprócz nich są także Polki, Niemki i Kenijki. W pierwszej kolejce Azjatki przegrały 1:3 z Biało-Czerwonymi, choć mecz zaczęły dobrze - od zwycięstwa w otwierającym secie 25:23. Później jednak podopieczne Stefano Lavariniego przejęły inicjatywę i triumfowały w trzech kolejnych partiach.
W drugiej kolejce Wietnamki zmierzyły się z Niemkami. Nie udało się im zaskoczyć naszych zachodnich sąsiadek - już pierwszego seta przegrały dość wyraźnie, bo do 18. W drugiej partii także nie miały wiele do powiedzenia. Jej wynik to 25:17 dla Niemek.
Najlepiej Wietnamki zaprezentowały się w trzecim secie. Zdołały nawiązać walkę z Niemkami, choć ostatecznie przegrały 21:25.
Niemcy - Wietnam 3:0 (25:18, 25:17, 25:21)