Gdzie obejrzeć mecz Inter Mediolan - Torino FC?

W poprzednim sezonie Inter nie zdobył żadnego krajowego trofeum i poległ z PSG w finale Ligi Mistrzów. Latem doszło w klubie do wielu zmian - z roszadą na stanowisku trenera na czele. Z Mediolanem pożegnał się Simone Inzaghi, a jego miejsce zajął Cristian Chivu. Rumun zna Inter bardzo dobrze - w przeszłości był jego piłkarzem, a później prowadził także drużynę U-20.

"Nerazzuri" mają apetyt na odzyskanie tytułu mistrzowskiego. Broniące tytułu Napoli w pierwszej kolejce pokonało 2:0 Sassuolo. Pierwszego w tym sezonie gola dla neapolitańczyków zdobył Szkot Scott McTominay. W drugiej połowie prowadzenie gości podwyższył Kevin De Bruyne. Belg zadebiutował w Serie A po wielu latach gry w Manchesterze City, z którym wywalczył prawie 20 trofeów.



Czy w starciu z Torino zobaczymy na boisku Piotra Zielińskiego? Reprezentantowi Polski przybyło kilku nowych konkurentów do gry w środku pola. Inter sprowadził między innymi Petar Sucicia i Andy'ego Dioufa. W ostatnim przed sezonem sparingiem (2:0 z Olympiakosem) nasz kadrowicz pojawił się na murawie w 61. minucie.

Inter - Torino. Gdzie obejrzeć? O której?

Transmisja meczu Inter - Torino w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:40.