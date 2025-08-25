Skandal! Liderowi wyścigu... skradziono rower

Inne

Drużyna Visma-Lease a Bike, której kolarzem jest zwycięzca niedzielnego etapu i lider klasyfikacji generalnej wyścigu Vuelta a Espana Duńczyk Jonas Vingegaard, padła ofiarą złodziei rowerów. Mechanicy teamu starają się zapewnić zawodnikom sprzęt przed trzecim etapem.

Skandal! Liderowi wyścigu... skradziono rower
Fot. PAP
Jonas Vingegaard

Z komunikatu zespołu wynika, że z ciężarówki zniknęło kilka rowerów. Trwa dochodzenie policyjne. Nie wiadomo na razie, czy kradzież dotknęła bezpośrednio Vingegaarda.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tragedia podczas wyścigu, nie żyje słynny kierowca

 

Złe wieści napłynęły także z departamentu medycznego teamu: po niedzielnej kraksie musiał wycofać się jeden z pomocników Duńczyka - Francuz Axel Zingle. Na drugim etapie upadł także sam Vingegaard, ale później i tak sięgnął po zwycięstwo, mimo krwawiącej rany na łokciu.

 

Poniedziałkowy, trzeci etap prowadzi z San Maurizio Canavese do Ceres (134,6 km).

 

Pierwsze trzy etapy odbywają się we Włoszech, na czwartym kolarze przekroczą granicę z Francją. Rywalizację w Hiszpanii rozpoczną w środę od drużynowej jazdy na czas na trasie wokół Figueres. Wyścig, w którym udział biorą Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) i Stanisław Aniołkowski (Cofidis), zakończy się 14 września w Madrycie.

AK, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
JONAS VINGEGAARDKOLARSTWO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kolejne złoto dla Polski! Biało-Czerwone mistrzyniami świata
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 