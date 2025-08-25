Skandal! Liderowi wyścigu... skradziono rower

Z komunikatu zespołu wynika, że z ciężarówki zniknęło kilka rowerów. Trwa dochodzenie policyjne. Nie wiadomo na razie, czy kradzież dotknęła bezpośrednio Vingegaarda.

Złe wieści napłynęły także z departamentu medycznego teamu: po niedzielnej kraksie musiał wycofać się jeden z pomocników Duńczyka - Francuz Axel Zingle. Na drugim etapie upadł także sam Vingegaard, ale później i tak sięgnął po zwycięstwo, mimo krwawiącej rany na łokciu.

Poniedziałkowy, trzeci etap prowadzi z San Maurizio Canavese do Ceres (134,6 km).

Pierwsze trzy etapy odbywają się we Włoszech, na czwartym kolarze przekroczą granicę z Francją. Rywalizację w Hiszpanii rozpoczną w środę od drużynowej jazdy na czas na trasie wokół Figueres. Wyścig, w którym udział biorą Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) i Stanisław Aniołkowski (Cofidis), zakończy się 14 września w Madrycie.

AK, PAP