Totalne szaleństwo! 13 milionów dolarów za kartkę z autografami. Tego jeszcze nie było

Karta z serii Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman z lat 2007-08, sprzedana w Dallas za pośrednictwem Heritage Auctions, zawiera wizerunki obu gwiazd, ich podpisy i naszywki z logo NBA z ich koszulek. Tożsamość nabywcy nie została ujawniona.

"Popyt na tę kartę jest astronomiczny, co jest zrozumiałe, ponieważ zawiera wszystko, w tym zdjęcia, naszywki z koszulek i podpisy dwóch najwspanialszych zawodników, którzy kiedykolwiek pojawili się na parkiecie" – powiedział Chris Ivy, dyrektor ds. aukcji sportowych w Heritage.

Karta Dual Logoman oferowana na tej aukcji to jedyny egzemplarz, który przedstawia wyłącznie Michaela Jordana i Kobego Bryanta – co czyni ją najbardziej pożądanym egzemplarzem serii Upper Deck Logoman. Z powodu tragicznej śmierci Kobego Bryanta w 2020 roku zawsze będzie to jedyny egzemplarz. Współcześni kolekcjonerzy kart koszykarskich zawsze postrzegali ją jako "świętego Graala".

Każda karta została wydana w limitowanej edycji po jednej sztuce. Jordan pojawił się na niej osiem razy – obok takich postaci jak LeBron James i Scottie Pippen – a Bryant aż jedenaście razy.

Jej wartość przewyższyła kartę baseballową Topps Mickey Mantle z 1952 roku, która została sprzedana za 12,6 miliona dolarów w sierpniu 2022 roku.

Karta Jordan/Bryant jest drugim najdroższym sportowym gadżetem kolekcjonerskim w historii, po koszulce baseballisty Babe'a Rutha z World Series z 1932 roku. Ten mały kawałek historii został sprzedany za 24,12 miliona dolarów w 2024 roku.

