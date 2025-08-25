Trwa rozbiór Legii. Gwiazda odeszła do 3-krotnego mistrza Anglii!

Morishita dołączył do Legii z Nagoya Grampus. Sezon 2024/25 był najlepszy w dotychczasowej karierze Japończyka. W 51 meczach zanotował po 14 bramek i asyst, będąc liderem tzw. klasyfikacji kanadyjskiej. Uczestniczył we wszystkich rozgrywkach i w dużej mierze przyczynił się do tego, że Legia awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

2 maja na Stadionie Narodowym strzelił pierwszego gola w wygranym 4:3 finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Dobrymi występami w Legii zwrócił uwagę selekcjonera reprezentacji Japonii Hajime Moriyasu, który powołał go na czerwcowe zgrupowanie. W meczu eliminacji mistrzostw świata z Indonezją (6:0) zdobył swoją pierwszą bramkę w drużynie narodowej.

Ostatni mecz w barwach Legii rozegrał w czwartek w Edynburgu, gdzie legioniści wygrali z miejscowym Hibernianem 2:1 w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

✍️ We are delighted to unveil the signing of Japan international Ryoya Morishita!



The 28-year-old, who joins from Polish side Legia Warsaw for an undisclosed fee, has signed a three-year deal with a one-year option.



Welcome to #Rovers, Mori! 🇯🇵



🔵⚪️ — Blackburn Rovers (@Rovers) August 25, 2025

Nowym klubem Morishity jest Blackburn Rovers, który występuje w drugiej lidze angielskiej - Championship. Zdobył mistrzostwa Anglii w latach 1911/12, 1913/14 i 1994/95.

MS, PAP