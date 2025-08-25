UEFA potwierdziła. Ukraińcy nie zagrają we Wrocławiu!
Zaplanowany na 16 listopada mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Ukraina - Islandia odbędzie się w Warszawie na stadionie Legii - potwierdziła UEFA.
Sportowcy z Ukrainy z powodu wojny nie mogą występować w roli gospodarzy w swoim kraju. Piłkarska reprezentacja już wiele razy grała w Polsce, głównie we Wrocławiu.
Tym razem skorzysta z innego obiektu. Listopadowe spotkanie grupy D z Islandią w eliminacjach mundialu 2026 odbędzie się - jak poinformowała na swojej stronie UEFA w wykazie meczów kwalifikacyjnych - na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Początek o godz. 18.00.
