US Open: Madison Keys - Renata Zarazua. Relacja live i wynik na żywo
Madison Keys - Renata Zarazua to spotkanie w ramach tegorocznego US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Madison Keys - Renata Zarazua na Polsatsport.pl.
US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych. W zeszłym roku wśród pań tryumfowała Aryna Sabalenka, natomiast z mężczyzn najlepszy był Jannik Sinner.
Keys w ostatnim turnieju wielkoszlemowym - Wimbledonie, przeszła przez dwie pierwsze rundy, pokonując Elenę Ruse oraz Olgę Danilovic, a w trzeciej musiała uznać wyższość Laury Siegemund. Amerykanka później brała udział w imprezach WTA w Montrealu i Cincinnati, gdzie zmagania kończyła kolejno na ćwierćfinale i 1/8 finału.
Z koeli Zarazua na londyńskich kortach poradziła sobie gorzej - wygrała starcie z Yaniną Wickmayer, a w drugiej Amanda Anisimowa nie dała jej szans. Meksykanka również brała udział w zawodach WTA w Kanadzie i USA, obydwa kończyła po drugiej serii gier.
Relacja live i wynik na żywo meczu Madison Keys - Renata Zarazua na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 17:30.