US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych. W zeszłym roku wśród pań tryumfowała Aryna Sabalenka, natomiast z mężczyzn najlepszy był Jannik Sinner.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka za Świątek, jest poza TOP 10. Teraz musi gonić

Keys w ostatnim turnieju wielkoszlemowym - Wimbledonie, przeszła przez dwie pierwsze rundy, pokonując Elenę Ruse oraz Olgę Danilovic, a w trzeciej musiała uznać wyższość Laury Siegemund. Amerykanka później brała udział w imprezach WTA w Montrealu i Cincinnati, gdzie zmagania kończyła kolejno na ćwierćfinale i 1/8 finału.

Z koeli Zarazua na londyńskich kortach poradziła sobie gorzej - wygrała starcie z Yaniną Wickmayer, a w drugiej Amanda Anisimowa nie dała jej szans. Meksykanka również brała udział w zawodach WTA w Kanadzie i USA, obydwa kończyła po drugiej serii gier.

Relacja live i wynik na żywo meczu Madison Keys - Renata Zarazua na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 17:30.

MR, Polsat Sport