Wielki talent odchodzi z Legii do Serie A! Znamy szczegóły
Jan Ziółkowski zostanie piłkarzem Romy - poinformował w serwisie "X" (dawniej Twitter) Fabrizio Romano. Znamy też cenę za polskiego obrońcę.
O odejściu Ziółkowskiego do AS Roma mówiło się od dłuższego czasu. Kluby były na etapie dogadywania ostatnich szczegółów. W poniedziałek otrzymaliśmy przełomową wiadomość od zazwyczaj dobrze poinformowanego dziennikarza zajmującego się transferami. Romano ogłosił przejście Ziółkowskiego do Romy.
Legia otrzyma za 20-latka ok. 6,6 mln euro. Dodatkowo w kontrakcie zawarta zostanie klauzula od zysku kolejnej sprzedaży i wyniesie 10%.
Ziółkowski rozegrał dla Legii 39 spotkań.
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Udinese Calcio - Carrarese Calcio. Skrót meczu