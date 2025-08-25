Wielki talent odchodzi z Legii do Serie A! Znamy szczegóły

Piłka nożna

Jan Ziółkowski zostanie piłkarzem Romy - poinformował w serwisie "X" (dawniej Twitter) Fabrizio Romano. Znamy też cenę za polskiego obrońcę.

fot. Cyfrasport

O odejściu Ziółkowskiego do AS Roma mówiło się od dłuższego czasu. Kluby były na etapie dogadywania ostatnich szczegółów. W poniedziałek otrzymaliśmy przełomową wiadomość od zazwyczaj dobrze poinformowanego dziennikarza zajmującego się transferami. Romano ogłosił przejście Ziółkowskiego do Romy.

 

Legia otrzyma za 20-latka ok. 6,6 mln euro. Dodatkowo w kontrakcie zawarta zostanie klauzula od zysku kolejnej sprzedaży i wyniesie 10%.

 

Ziółkowski rozegrał dla Legii 39 spotkań.

 

 

