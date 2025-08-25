Właściciel klubu zmarł w wieku 59-lat. Wiedział, że odejdzie...

W sezonie 2023/24 Chesterfield FC wygrał National League i pierwszy raz od sześciu lat awansował na czwarty poziom rozgrywkowy w Anglii, a więc do League Two. Występuje w nim drugi sezon z rzędu - pierwszy zakończył na siódmym miejscu.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje były piłkarz Górnika Zabrze. "Żegnaj, Przyjacielu"

W 2022 roku klub przejęli bracia Phil i Ashley Kirk. Informację o odejściu pierwszego z nich przekazano w poniedziałkowy poranek.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że właściciel klubu, Phil Kirk, zmarł w wieku 59 lat po krótkiej chorobie. Nasze myśli są w tym trudnym czasie z rodziną i przyjaciółmi Phila" - napisał zespół z hrabstwa Derbyshire.

Bracia Kirk zainwestowali w klub ponad milion funtów. Pamięć Phila uczciła organizacja, zarządzająca rozgrywkami Championship, League One, Two, a także pucharem Carabao Cup - English Football League (EFL).

It is with great sadness that we announce that the club’s owner, Phil Kirk, has died at the age of 59, following a short illness.



Our thoughts are with Phil’s family and friends. pic.twitter.com/wFaj6NUncF — Chesterfield FC (@ChesterfieldFC) August 25, 2025

"Pod jego kierownictwem Chesterfield wywalczył awans do EFL w 2024 roku, co było dumnym powrotem do zawodowej ligi. Następnie dotarło do fazy play-off League Two w poprzednim sezonie. EFL składa najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom Phila oraz wszystkim związanym z Chesterfield FC w tym trudnym czasie" - można przeczytać w komunikacie.

MS, Polsat Sport