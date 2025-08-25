Wygrała jednego gema i zakończyła karierę. Wielkie emocje znanej tenisistki (WIDEO)

Tenis

Dwukrotna mistrzyni Wimbledonu Petra Kvitova oficjalnie zakończyła tenisową karierę. Czeszka przegrała w swoim ostatnim meczu z Francuzką Diane Parry 1:6, 0:6 w 1. rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku.

Wygrała jednego gema i zakończyła karierę. Wielkie emocje znanej tenisistki (WIDEO)
fot. AFP

35-letnia zawodniczka o tym, że zakończy karierę po US Open, poinformowała w czerwcu. Jej ostatni mecz trwał zaledwie 52 minuty.

 

Kvitova rywalizację w tym sezonie rozpoczęła w lutym podczas turnieju w Austin w Teksasie po 17 miesiącach przerwy macierzyńskiej. Od powrotu na korty wygrała tylko jedno spotkanie z dziewięciu, które rozegrała. W US Open wystąpiła dzięki zamrożonemu rankingowi.

 

Największe sukcesy Czeszki to dwa zwycięstwa w Wimbledonie - w 2011 i 2014 roku. W 2011 wygrała też Turniej Mistrzyń, a pięć lat później wywalczyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. W światowym rankingu osiągnęła pozycję wiceliderki, a także pomogła czeskiej reprezentacji zdobyć sześć trofeów w Pucharze Federacji, znanym obecnie jako Puchar Billie Jean King.

 

Na swoim koncie Kvitova ma 31 wygranych turniejów cyklu WTA.

 

 

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jannik Sinner - Terence Atmane. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 