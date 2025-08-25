Za nami otwarcie 56. edycji turnieju Bohdan Tomaszewski Cup

Za nami otwarcie 56. edycji turnieju Bohdan Tomaszewski Cup (Tennis Europe U16, kategoria 1.) na dolnych kortach Warszawianki.

fot. Polsat Sport

Już w niedzielę od godzin porannych obiekt Warszawianki się mocno ożywił za prawą rozpoczęcia eliminacji kadetek i kadetów do Bohdan Tomaszewski Cup 2025.

 

W poniedziałek odbyło się oficjalne otwarcie turnieju, na którym pojawił się m.in. Łukasz Kubot - mistrz Australian Open i Wimbledonu w grze podwójnej.

 

Oficjalna ceremonia otwarcia to spotkanie miłośników tenisa, w większości pamiętających patrona imprezy i współzałożyciela, nieżyjącego już redaktora Bohdana Tomaszewskiego (zmarł w 2015 roku). 

 

Od pierwszej edycji w 1968 roku turniej ma na celu stwarzanie szans młodym zawodniczkom i zawodnikom zdobywania niezbędnego doświadczenia w turniejach międzynarodowych, sprawdzenia umiejętności  i formy na tle zagranicznych rywalek i rywali. Na horyzoncie są też spore zdobycze punktowe do rankingu Tennis Europe, bowiem impreza ma kategorię 1., ale też nagrody rzeczowe.

 

Bohdan Tomaszewski Cup od zawsze związany jest z Warszawą, a w przeszłości wędrował od nieistniejących już kortów na Agrykoli, przez Warszawiankę, korty stołecznej Legii, aż w 2023 roku wrócił na obiekt Warszawianki.

 

Z turniejem związane są nazwiska wiele znaczące w historii polskiego tenisa ostatnich pięciu dekad. Występowali w nim m.in.: Magdalena Grzybowska (zwyciężczyni w roku 1992); Joanna Sakowicz (zwyciężczyni w roku 1999); Marta Domachowska (zwyciężczyni edycji 2000-01); Agnieszka Radwańska (zwyciężczyni w roku 2004 w singlu i w deblu wspólnie z siostrą Urszulą); Iga Świątek (półfinalistka w roku 2014); Dawid Olejniczak (zwycięzca w roku 1999); dwukrotni triumfatorzy Grzegorz Panfil (w latach 2003-04) i Michał Dembek (2012-13); Hubert Hurkacz (półfinalista w roku 2012); a także Łukasz Kubot, Marcin Matkowski, Mariusz Fyrstenberg i wielu innych.

 

Ale przewinęły się w nim również np. w edycji z 2012 roku późniejszy wicelider rankingu ATP Norweg Casper Ruud, który przegrał w pierwszej rundzie z Kacprem Żukiem.

 

Zwycięzców poznamy w sobotę 30 sierpnia.

