Zwolniono pierwszego trenera w tym sezonie ekstraklasy!

Piłka nożna

Zeljko Sopic przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. To pierwszy szkoleniowiec zwolniony w tym sezonie. Chorwat stracił posadę po przegranej z Pogonią Szczecin 1:2. Nazwisko jego następcy klub ogłosi we wtorek.

fot. PAP/EPA
Zeljko Sopic został pierwszym zwolnionym szkoleniowcem w tym sezonie ekstraklasy.

"Decyzją władz klubu Zeljko Sopic przestał pełnić funkcję szkoleniowca pierwszej drużyny. Nowy szkoleniowiec zostanie zaprezentowany podczas konferencji prasowej, którą zaplanowano na wtorek" - poinformował w poniedziałek klub z Łodzi.

 

Powodem rozstania z 51-letnim trenerem były niezadowalające wyniki Widzewa na początku nowego sezonu ekstraklasy. Mimo wielu wzmocnień, drużyna z Łodzi w sześciu pierwszych kolejkach odniosła dwa zwycięstwa, jeden mecz zremisowała i poniosła trzy porażki. Po piątkowej przegranej przed własną publicznością z Pogonią 1:2 łodzianie z siedmioma punktami zajmują dziewiąte miejsce w tabeli.

 

Sopic trenerem Widzewa został w marcu, przejmując zespół po Danielu Myśliwcu, którego tymczasowo zastąpił Patryk Czubak. Podpisał wówczas 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Chorwat poprowadził łódzki zespół w 15 ligowych spotkaniach. Wygrał pięć z nich, dwa zakończyły się remisem, a osiem porażką. Pracę w Łodzi zakończył zdobywając średnio 1,13 punktu na mecz.

 

Widzew w następnym meczu ekstraklasy zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Lechem Poznań.

MS, PAP
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
