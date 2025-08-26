Bohdan Tomaszewski Cup – turniej rozpoczął się już po raz 56. w Warszawie

Wstęp na dolne korty od ul. Piaseczyńskiej na wszystkie mecze jest wolny, więc tym bardziej serdecznie zapraszamy na trybuny. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na żywo tenisowe talenty z 20 krajów, ale przede wszystkim młode zawodniczki i zawodników, którzy już niedługo będą zapisywać nowe karty w historii polskiego tenisa.

To wyjątkowy czas w tej pięknej dyscyplinie, a turniej pokrywa się z pierwszymi dniami rywalizacji w wielkoszlemowym US Open. W nocy z poniedziałku na wtorek do drugiej rundy nowojorskiej imprezy awansowali przedstawiciele LOTTO PZT Team – Magdalena Fręch (KS Górnik Bytom) i Kamil Majchrzak (WKT Mera Warszawa). A wieczorem zobaczymy pierwszy tegoroczny występ Igi Świątek na znanych kortach Flushing Meadows (obecnie USTA National Tennis Center im. Billie Jean King).



Zanim siądziemy przed telewizorami obserwując rywalizację czołowych tenisistek i tenisistów świata o punkty i rekordowe premie w czwartej lewie Wielkiego Szlema, warto zajrzeć na korty Warszawianki. Pamiętajmy, nie, nie o ogrodach jak przekonywał Jonasz Kofta, ale o tym, że każda wielka kariera ma swój początek właśnie w turniejach Tennis Europe czy ITF Juniors.



To w nich odnosi się pierwsze wartościowe zwycięstwa, poznaje rówieśników i podgląda poziom, jaki reprezentują. Być może właśnie z nimi przyjdzie kiedyś rywalizować uczestnikom Bohdan Tomaszewski Cup o największe tytuły na najważniejszych kortach na świecie.



- Pamiętajmy podczas meczów o zasadach fair play, o tym, żeby sporne piłki, jeśli nie mamy co do nich pewności, rozstrzygać na korzyść przeciwnika. Na tym polega piękno tenisa, nieprzypadkowo nazywanego „białym sportem” czy gentlemańską grą. To idea przyświecająca od samego początku temu turniejowi, często przypominana przez jego patrona i mojego ojca Bohdana Tomaszewskiego – przekonywał tłumnie zgromadzonych na korcie uczestników tegorocznej edycji Tomasz Tomaszewski.



A w krótkiej ceremonii otwarcia 56. już edycji Bohdan Tomaszewski Cup towarzyszyli mu m.in. Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski, Wiceprezes PZT ds. Rozwoju i Organizacji Michał Caruk oraz były lider deblowego rankingu ATP Łukasz Kubot, dwukrotny mistrz wielkoszlemowy (Australian Open 2014 i Wimbledon 2017).



W tegorocznej rywalizacji na obiekcie Warszawianki startuje jak zwykle sporo reprezentantów Polski, a w gronie rozstawionych w drabinkach singlowych znajdziemy: turniejową „dwójkę” Oliwię Sybicką (MKT Stalowa Wola), „ósemkę” - Marie Charlotte Monnier (Warsaw West TC Ożarów Maz.), a wśród kadetów jako numer dwa Sebastiana Tejerinę (Kostrzyński Klub Tenisowy), którego już w pierwszej rundzie czeka niełatwy pojedynek z Oliwierem Kowzanem (Warsaw West TC Ożarów Maz.).



Chcecie się przekonać kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Sami zobaczcie ten, ale i wiele innych meczów, przychodząc na korty.

