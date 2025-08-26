Co za historia! Klub z Kazachstanu zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów

W 25. min. James Forrest z Celticu wysoko wyskoczył w polu karnym i z bliska oddał strzał głową, który został obroniony przez Temirlana Anarbekowa.

Na początku drugiej połowy pomocnik Celticu Callum McGregor podał do Kaspera Schmeichela. Duński bramkarz dotknął piłki ręką i sędzia podyktował rzut wolny pośredni. Tłum piłkarzy stanął w okolicy linii bramkowej i strzał z bliska został jednak zablokowany. Następnie Alaksandr Martynowicz strzelił z ostrego kąta, ale Schmeichel pewnie interweniował.

Skrzydłowy Celticu Daizen Maeda w 86. min. pędził na bramkę przez kilkadziesiąt metrów, lecz strzelił nad poprzeczką w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Chwilę później obrońca Kajratu Ofri Arad strzelił głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, a Schmeichel wybił piłkę na rzut rożny.

Na początku dogrywki McGregor oddał strzał z dystansu, który obronił Anarbekow. Kazachski bramkarz uratował swój zespół również, gdy interweniował po dwóch uderzeniach Benjamina Nygrena.

Anarbekow obronił jeszcze trzy strzały w serii rzutów karnych i kazachski klub wygrał 3-2.

Mistrzowie Kazachstanu udział w eliminacjach Ligi Mistrzów zaczęli od pierwszej rundy. Kajrat pokonał kolejno NK Olimpija Lublana, Kuopion Palloseura, Slovan Bratysława i Celtic Glasgow. Natomiast mistrzowie Szkocji uczestniczyli tylko w czwartej rundzie eliminacji.

Kajrat to drugi klub z Kazachstanu, który weźmie udział w Champions League. FK Astana awansowała do LM w sezonie 2015/16. Natomiast Celtic zagra w fazie zasadniczej Ligi Europy.

BS, PAP