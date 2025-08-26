Czas na kluczowy mecz polskich siatkarek! Gwiazda Biało-Czerwonych zabrała głos

Martyna Łukasik cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród tajlandzkiej publiczności. Zawodniczka opowiedziała o tym, w jaki sposób kibice ją doceniają.

- Cały czas licznie kibice przychodzą pod halę treningową lub na mecze. Na pewno jest ich sporo. Cały czas przychodzą z prezentami chcąc zrobić sobie zdjęcie, powiedzieć jakieś słowo czy poprosić o autograf. Jest to na pewno odczuwalne - dodała.

Atakująca reprezentacji Polski opowiedziała o swoich odczuciach po poniedziałkowym meczu z Kenią.

- Podeszłyśmy do tego spotkania, chcąc wygrać 3:0 i mogłyśmy to zrobić, miałyśmy swoje szanse, jednak trzeba spojrzeć na to, że mecz jest wygrany. Liczby pokazują, co możemy poprawić. Wierzę w to, że w tym jutrzejszym spotkaniu wyjdziemy z inną twarzą, innym nastawieniem - powiedziała.

Łukasik opowiedziała o przygotowaniu na ostatni mecz w fazie grupowej z reprezentacją Niemiec.

- W pewnym stopniu ten zespół jest dla nas łatwiejszy do odczytania pod względem takim, że wiemy czego się po nich spodziewać. Gramy z nimi częściej. Znamy ich siatkówkę, one znają naszą siatkówkę. Wierzę w to, że wykorzystamy ich słabsze strony - oceniła.

Transmisja meczu Polska - Niemcy w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:20. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:00.

AK, Polsat Sport