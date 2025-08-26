Greenwood zagra w Ekstraklasie! Niespodziewany transfer polskiego klubu

Jak poinformował dziennikarz Fabrizio Romano, nowym piłkarzem Pogoni Szczecin zostanie Sam Greenwood. 23-letni pomocnik podpisze z polskim klubem trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Według włoskiego dziennikarza, Pogoń zapłaci za piłkarza Leeds United aż cztery miliony euro. Będzie to rekord transferowy Pogoni, jeśli chodzi o transfery do klubu - do tej pory ekipa ze Szczecina nie zapłaciła za piłkarza więcej niż 900 tysięcy euro.

🚨🇵🇱 Sam Greenwood leaves Leeds United to join Polish side Pogon on three year deal plus one year option.



Fee around €4m for #LUFC. pic.twitter.com/UKWbb14HTS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Greenwood jako junior grał w Sunderlandzie czy Arsenalu, a od kilku lat jest zawodnikiem Leeds. Ofensywny pomocnik w barwach tej ekipy rozegrał 35 meczów. Ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Preston.

Łącznie w Premier League zanotował 25 występów, natomiast na zapleczu angielskiej ekstraklasy - 76 meczów, strzelając 10 goli i notując sześć asyst.

23-latek ma na swoim koncie wiele występów w juniorskich reprezentacjach Anglii - w kadrze do lat 17 zdobył 12 bramek w 14 spotkaniach.

Polsat Sport