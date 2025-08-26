Greenwood zagra w Ekstraklasie! Niespodziewany transfer polskiego klubu
Sam Greenwood zagra w PKO BP Ekstraklasie. Nowym klubem angielskiego piłkarza zostanie Pogoń Szczecin.
Jak poinformował dziennikarz Fabrizio Romano, nowym piłkarzem Pogoni Szczecin zostanie Sam Greenwood. 23-letni pomocnik podpisze z polskim klubem trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.
Według włoskiego dziennikarza, Pogoń zapłaci za piłkarza Leeds United aż cztery miliony euro. Będzie to rekord transferowy Pogoni, jeśli chodzi o transfery do klubu - do tej pory ekipa ze Szczecina nie zapłaciła za piłkarza więcej niż 900 tysięcy euro.
Greenwood jako junior grał w Sunderlandzie czy Arsenalu, a od kilku lat jest zawodnikiem Leeds. Ofensywny pomocnik w barwach tej ekipy rozegrał 35 meczów. Ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Preston.
Łącznie w Premier League zanotował 25 występów, natomiast na zapleczu angielskiej ekstraklasy - 76 meczów, strzelając 10 goli i notując sześć asyst.
23-latek ma na swoim koncie wiele występów w juniorskich reprezentacjach Anglii - w kadrze do lat 17 zdobył 12 bramek w 14 spotkaniach.