Greenwood zagra w Ekstraklasie! Niespodziewany transfer polskiego klubu

Piłka nożna

Sam Greenwood zagra w PKO BP Ekstraklasie. Nowym klubem angielskiego piłkarza zostanie Pogoń Szczecin.

Greenwood zagra w Ekstraklasie! Niespodziewany transfer polskiego klubu
fot. AFP
Sam Greenwood w barwach Leeds.

Jak poinformował dziennikarz Fabrizio Romano, nowym piłkarzem Pogoni Szczecin zostanie Sam Greenwood. 23-letni pomocnik podpisze z polskim klubem trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nicola Zalewski zadebiutował w nowym klubie

 

Według włoskiego dziennikarza, Pogoń zapłaci za piłkarza Leeds United aż cztery miliony euro. Będzie to rekord transferowy Pogoni, jeśli chodzi o transfery do klubu - do tej pory ekipa ze Szczecina nie zapłaciła za piłkarza więcej niż 900 tysięcy euro.

 

 

Greenwood jako junior grał w Sunderlandzie czy Arsenalu, a od kilku lat jest zawodnikiem Leeds. Ofensywny pomocnik w barwach tej ekipy rozegrał 35 meczów. Ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Preston.

 

Łącznie w Premier League zanotował 25 występów, natomiast na zapleczu angielskiej ekstraklasy - 76 meczów, strzelając 10 goli i notując sześć asyst.

 

23-latek ma na swoim koncie wiele występów w juniorskich reprezentacjach Anglii - w kadrze do lat 17 zdobył 12 bramek w 14 spotkaniach.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hibernian FC - Legia Warszawa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 