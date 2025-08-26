Groźna sytuacja przed meczem polskich siatkarzy! Kontuzja na rozgrzewce (WIDEO)

We wtorek 26 sierpnia nad ranem rozpoczął się ostatni mecz Biało-Czerwonych w fazie pucharowej czempionatu. Naprzeciwko naszych siatkarzy stanęli Irańczycy.

Na kilka minut przed pierwszą akcją doszło jednak do bardzo nieprzyjemniej sytuacji. Chwilę po tym, jak z widzami Polsatu Sport 1 przywitali się nasi komentatorzy: Adrian Brzozowski i Piotr Gruszka, na ekranie zobaczyliśmy, jak jeden z reprezentantów Iranu doznaje groźnie wyglądającej kontuzji.

Podczas rozgrzewki przed meczem Seyed Matin Hosseini Tolouti ćwiczył swój serwis. Zawodnik wyskoczył do zagrywki, jednak przy lądowaniu doznał urazu. Siatkarz z numerem "12" na plecach upadł na parkiet i przez chwilę zwijał się z bólu. Oczywiście na parkiecie natychmiast pojawił się sztab reprezentacji Iranu, a rozgrzewka została przerwana.

Seyed Matin Hosseini Tolouti po chwili podniósł się z boiska i utykając opuścił pole gry. W załączonym materiale wideo można zobaczyć całą sytuację.

AA, Polsat Sport