Jan Bednarek zagra w klubie z kolegą z reprezentacji? Transfer na ostatniej prostej

Jakub Kiwior we wtorek przejdzie testy medyczne przed dołączeniem do FC Porto, w którym już występuje jego kolega z reprezentacji - Jan Bednarek. Zawodnik Arsenalu jest o krok od zmiany barw.

Jakub Kiwior podczas letniego okienka transferowego był łączony m.in z Crystal Palace. Po 25-latka zgłosiło się jednak FC Porto, do którego kilka tygodni temu przeszedł Jan Bednarek.

 

Pierwsza oferta portugalskiego klubu została odrzucona przez Arsenal. Druga propozycja skłoniła "Kanonierów" do rozstania się z polskim obrońcą. 

 

Według dziennika "A Bola" we wtorek Jakub Kiwior ma dopiąć wszelkie formalności. Obrońca trafi do zespołu na zasadzie wypożyczenia z możliwością wykupu za około 25 milionów euro. 

 

Dla Jakuba Kiwiora będzie to okazja na częstszą grę w wyjściowym składzie, również w europejskich pucharach. W londyńskim klubie Polak rozegrał 68 spotkań zdobywając trzy gole i notując pięć asyst. W ubiegłym sezonie wraz z drużyną zdobył wicemistrzostwo w Premier League.

