Kamil Majchrzak w drugiej rundzie US Open. "Mam nadzieję, że tu napiszę trochę inną historię"

W drugiej rundzie zmierzy się z Karenem Chaczanowem i będzie to rewanż za trzecią rundę Wimbledonu, gdzie lepszy okazał się Rosjanin.

Majchrzak ma za sobą bardzo dobry okres. Na przestrzeni kilku miesięcy Polak wygrał turniej w Kozerkach i doszedł do trzeciej rundy Winston-Salem w Północnej Karolinie.

- Mam na koncie kilka zwycięstw w challengerach, ale nigdy nie triumfowałem przed własną publicznością w Polsce. To było bardzo przyjemne, genialne wręcz uczucie i szczególne wydarzenie, bo - jako że nie mamy turniejów ATP czy szlemów - są to najważniejsze zawody tenisowe w kraju. Fajne było też to, że spałem w domu, bo do Kozerek miałem bardzo blisko. Oprócz tego było to dla mnie także świetne przygotowanie przed wejściem na hardy (twarde nawierzchnie - przyp. red.). Więc same pozytywy - wyliczył Majchrzak.

Do rywalizacji w Nowym Jorku zawodnik z Polski wraca z uśmiechem na ustach, bo właśnie tu w 2019 r. doszedł - jako kwalifikant - aż do trzeciej rundy. To osiągnięcie wyrównał w tegorocznym Wimbledonie.

- Dobrze się tu czuję. Korty mi pasują, choć trochę się w tym roku męczę z piłkami. Szczególnie cieszy mnie to, że jestem tu jako zawodnik turnieju głównego, a nie do eliminacji jak rok temu, co było dla mnie mocno emocjonalnym przeżyciem. Spełniam swoje cele, rywalizuję z najlepszymi. W Winston-Salem rozegrałem trzy bardzo dobre spotkania i tutaj też wygrałem pierwszy mecz. Mam nadzieję, że to momentum będzie trwało jak najdłużej - tłumaczył i dodał na czym polegają problemy z piłkami: - Są bardzo mało dynamiczne i trudno jest wygenerować siłę. Ślizgają się po naciągu. Męczę się, bo ciężko mi zabierać energię od przeciwników i grać ich siłą. Piłki na to nie pozwalają. Ale mam jeszcze trochę czasu do następnego pojedynku, żeby się do nich przyzwyczaić.

W starciu pierwszej rundy odprawił z kwitkiem Hugo Delliena z Boliwii, którego w kwietniu już raz ograł w drodze do triumfu w challengerze w Madrycie. Często też razem trenują, więc znają się dość dobrze.

- Pierwsze dwa sety grałem to, co sobie przed meczem założyliśmy z trenerem. Byłem konsekwentny i to przynosiło efekty oraz punkty. Trzeciego zacząłem źle, ale odzyskałem kontrolę. Zabrakło jednak wykończenia. Trochę go wpuściłem w mecz. Zaczął grać naprawdę świetnie i na ogromnym ryzyku. Mnie trochę nerwy zjadły, pojawił się stres, bo widziałem, że on nie ma nic do stracenia. Zaczyna grać bez hamulców. Nie do końca dobrze na to zareagowałem. Pozwoliłem mu przełamać mnie z powrotem w trzecim secie, a potem wygrać tie-breaka. W czwartym też dwa razy prowadził z przełamaniem i w efekcie za długo to trwało. Cieszę się, że pozbierałem się w sobie i wytrzymałem wiele ciężkich momentów, by to w końcu wygrać - wyjaśnił.

Teraz przed reprezentantem Polski spotkanie z kolejnym dobrze sobie znanym rywalem - Karenem Chaczanowem z Rosji, który w maju wyrzucił Majchrzaka za burtę Wimbledonu na poziomie trzeciej rundy.

- Graliśmy cztery razy i przegrałem cztery razy, więc mam nadzieję, że tu napiszę trochę inną historię. Znamy się dobrze. Przeanalizuję jego dzisiejsze spotkanie w tych warunkach, z tymi piłkami, aby zobaczyć, co u niego funkcjonuje. Postaram się zagrać bez oczekiwań i bez stresu. Rzucę na niego wszystko, co mam i mam nadzieję, że choć nigdy mi nie leżał, to przełamię tę passę - zaznaczył tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego.

Oprócz zwycięstw i punktów do rankingu ATP tenisiści w Nowym Jorku walczą także o duże pieniądze. Za awans do drugiej rundy Majchrzak zainkasuje 154 000 dol. co jest dla niego bardzo imponującą kwota.

- Po to tu jesteśmy, żeby grać, spełniać nasze ambicje sportowe, ale i po to, aby zarabiać. Mam nadzieję, że te kwoty będą tylko rosły - zakończył 29-letni sportowiec.

AK, PAP