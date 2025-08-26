Kluczowy mecz dla polskich siatkarek. Zapadnie ważne rozstrzygnięcie

Za nami dwie pełne kolejki fazy grupowej. Najlepsze drużyny zapewniły już sobie awans do kolejnej rundy, ale wciąż nie znamy układu w tabelach poszczególnych grup. W trzeciej serii gier stawką będzie więc rozstawienie.

Choć Polki we wtorek odpoczywają, nie mogą w pełni odciąć się od mundialu. O godzinie 12:00 rozpocznie się bowiem mecz, który dotyczy je bezpośrednio. Chodzi o starcie Włoszek z Belgijkami w grupie B. Jedna z tych drużyn będzie oponentem Biało-Czerwonych w fazie pucharowej.



I jedne, i drugie wygrały dwa pierwsze mecze po 3:0. Mają więc identyczny bilans. O tym, która z ekip zajmie pierwsze miejsce i będzie rozstawiona, zadecyduje ich bezpośrednie starcie.



Polki swoje spotkanie rozegrają natomiast w środę. W ostatniej kolejce zmierzą się z Niemkami. Aby zapewnić sobie rozstawienie, będą musiały pokonać nasze zachodnie sąsiadki.

Terminarz MŚ siatkarek - 26 sierpnia:

Argentyna – Słowenia (wtorek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Fight)

Francja – Grecja (wtorek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport 2)

Szwecja – Egipt (wtorek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 3)

Włochy – Belgia (wtorek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

Brazylia – Portoryko (wtorek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)

USA – Czechy (wtorek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)

Kuba – Słowacja (wtorek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight)

Tajlandia – Holandia (wtorek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)