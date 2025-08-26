Kluczowy mecz dla polskich siatkarek. Zapadnie ważne rozstrzygnięcie
Na mistrzostwach świata siatkarek rozpoczyna się trzecia kolejka fazy grupowej. W związku z tym już we wtorek zapadną pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące rozstawienia w fazie pucharowej. Choć Polki tego dnia mają wolne, jedno spotkanie będzie interesowało je szczególnie mocno.
Za nami dwie pełne kolejki fazy grupowej. Najlepsze drużyny zapewniły już sobie awans do kolejnej rundy, ale wciąż nie znamy układu w tabelach poszczególnych grup. W trzeciej serii gier stawką będzie więc rozstawienie.
Choć Polki we wtorek odpoczywają, nie mogą w pełni odciąć się od mundialu. O godzinie 12:00 rozpocznie się bowiem mecz, który dotyczy je bezpośrednio. Chodzi o starcie Włoszek z Belgijkami w grupie B. Jedna z tych drużyn będzie oponentem Biało-Czerwonych w fazie pucharowej.
I jedne, i drugie wygrały dwa pierwsze mecze po 3:0. Mają więc identyczny bilans. O tym, która z ekip zajmie pierwsze miejsce i będzie rozstawiona, zadecyduje ich bezpośrednie starcie.
Polki swoje spotkanie rozegrają natomiast w środę. W ostatniej kolejce zmierzą się z Niemkami. Aby zapewnić sobie rozstawienie, będą musiały pokonać nasze zachodnie sąsiadki.
Terminarz MŚ siatkarek - 26 sierpnia:
Argentyna – Słowenia (wtorek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Fight)
Francja – Grecja (wtorek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport 2)
Szwecja – Egipt (wtorek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 3)
Włochy – Belgia (wtorek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
Brazylia – Portoryko (wtorek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)
USA – Czechy (wtorek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)
Kuba – Słowacja (wtorek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight)
Tajlandia – Holandia (wtorek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)