Legenda Realu Madryt ma nowy klub

Za Hiszpana Bayer płacić nie musiał, bo tego lata skończył się jego kontrakt z „Królewskimi”.

- Podpisaliśmy umowę z niezwykle doświadczonym piłkarzem, który z Realem Madryt zdobył wszystkie możliwe trofea w ciągu ostatnich 10 lat - skomentował dyrektor sportowy Simon Rolfes, cytowany w komunikacie.

Zespół z Leverkusen, który wywalczył pierwszy w historii tytuł mistrzowski w sezonie 2023/24, przeszedł w tym roku dużą przebudowę. Przede wszystkim rozstał się z trenerem Xabim Alonso, który podjął pracę właśnie w Realu. Odeszli też Florian Wirtz, Holender Jeremie Frimpong, Szwajcar Granit Xhaka czy Jonathan Tah.

Vazquez ma być następcą Frimponga na prawej obronie, ale Bayer na razie nie pozyskał innych tak doświadczonych zawodników.

Hiszpan triumfował pięciokrotnie w Lidze Mistrzów i cztery razy w La Lidze. Wystąpił w 402 oficjalnych spotkaniach Realu.

- Teraz czekam z niecierpliwością na kolejny etap kariery w Bayerze Leverkusen. Dużo słyszałem o tym klubie od Xabiego Alonso i mojego klubowego kolegi w Madrycie Daniego Carvajala - powiedział Vazquez.

Zadebiutować może już w sobotę, gdy Bayer zmierzy się na wyjeździe z Werderem Brema w drugiej kolejce Bundesligi.

