Majchrzak w drugiej rundzie US Open

Pierwszy set potoczył się bardzo jednostronnie. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zupełnie zdominował swojego rywala, nie dając mu dojść do słowa. Majchrzak błyskawicznie "zainkasował" pięć gemów, dwukrotnie przełamując Boliwijczyka. W swoim trzecim gemie serwisowym Dellien w końcu wygrał, ale w tym secie niczego już nie wskórał. Po zaledwie 30 minutach Polak prowadził 1:0.

Drugą odsłonę Majchrzak rozpoczął od kolejnego przełamania tenisisty z Ameryki Południowej. Do niebezpiecznej sytuacji doszło przy stanie 1:0, 30:15. Polak pobiegł ratować piłkę, a jego kostka nienaturalnie się wygięła. Do kontuzji na szczęście nie doszło, ale ten i kolejny gem padł łupem Delliena. Piotrkowianin szybko wziął się w garść i doprowadził do stanu 5:3. Boliwijczyk wygrał jeszcze swoje podanie, ale chwilę później Majchrzak przypieczętował tę partię własnym serwisem.

Jeszcze przed rozpoczęciem trzeciego seta o przerwę medyczną poprosił Dellien. Tenisista prawdopodobnie miał problemy z mięśniami brzucha lub pleców. Po chwili wrócił jednak do gry.

Trzeci set rozstrzygnął się w tie-breaku - Dellien wygrał go 7-5 i doprowadził do czwartej partii. W niej Polak wygrał 6:4 i awansował do kolejnej rundy.

Co ciekawe, Majchrzak dzięki zwycięstwu w pierwszej rundzie US Open zostanie najlepszym tenisistą w Polsce. W najbliższym notowaniu ATP wyprzedzi Huberta Hurkacza (obecnie 69.).

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

Majchrzak - Dellien. Kto wygrał? Wynik meczu

Kamil Majchrzak - Hugo Dellien 6:1, 6:4, 6:7, 6:4