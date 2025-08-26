Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki i skróty meczów - wtorek 26.08

Siatkówka

Trwają mistrzostwa świata siatkarek. Za nami już kolejne mecze międzynarodowej rywalizacji. W poniższym tekście prezentujemy wyniki i skróty meczów piątego dnia czempionatu.

fot. FIVB
Siatkarscy kibice z niecierpliwością czekali na ten turniej. Trwają obecnie mistrzostwa świata siatkarek. O triumf w międzynarodowej imprezie walczą najlepsze zawodniczki globu, w tym oczywiście reprezentacja Polski prowadzona przez Stefano Lavariniego. 

 

W turnieju udział biorą 32 reprezentacje, podzielone na osiem grup, w którym rywalizują po cztery ekipy. Z każdej z nich awansują po dwie drużyny do 1/8 finału czempionatu. 

 

Pierwsze mecze międzynarodowego turnieju rozegrane zostały w piątek 22 sierpnia, natomiast finał i mecz o brązowy medal zaplanowany jest na 7 września. 

Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki i skróty meczów - 26.08:

2025-08-26: Argentyna – Słowenia 0:3 (20:25, 22:25, 21:25)
2025-08-26: Francja – Grecja 3:1 (17:25, 25:21, 28:26, 25:17) 

2025-08-26: Szwecja – Egipt 3:1 (25:18, 26:28, 25:20, 25:16)
2025-08-26: Włochy – Belgia 3:1 (25:16, 25:16, 21:25, 25:18) 

2025-08-26: Brazylia – Portoryko (wtorek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)
2025-08-26: USA – Czechy (wtorek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-08-26: Kuba – Słowacja (wtorek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight)
2025-08-26: Tajlandia – Holandia (wtorek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)

