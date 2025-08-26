Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo. Włoszki nadal niepokonane

Siatkówka

Reprezentacja Włoch siatkarek wygrała trzeci mecz w fazie grupowej mistrzostw świata. Zawodniczki z Italii pokonały 3:1 (25:16, 25:16, 21:25, 25:18) Belgię, przypieczętowując tym samym triumf w grupie B.

Po dwóch kolejkach Włoszki i Belgijki były pewne awansu do fazy pucharowej. Do rozstrzygnięcia pozostała jedynie kwestia rozstawienia. Aby je sobie zapewnić, trzeba zająć pierwsze miejsce w grupie.

 

Faworytkami były Włoszki, które już w pierwszym secie pokazały moc, wygrywając go 25:16. Ani na moment nie pozwoliły rywalkom wyjść na prowadzenie i kontrolowały tę partię od początku do końca.


W drugiej odsłonie Belgijki próbowały postawić się Italii, ale na niewiele się to zdało. Zaczęły dobrze (4:2), jednak później to faworytki doszły do głosu. Zanotowały serię sześciu punktów z rzędu i wyszły na prowadzenie 19:10. Ostatecznie wygrały 25:16.

 

Trzeci set miał inny przebieg. Do pewnego momentu wydawało się, że Włoszki pewnym krokiem zmierzają po zwycięstwo w meczu, ale od wyniku 17:17 to Belgijki przejęły inicjatywę. Odskoczyły rywalkom, a później mądrze kontrolowały grę. W efekcie wygrały 25:21 i doprowadziły do czwartego seta. 

 

W czwartej partii wszystko wróciło do normy. Włoszki znów dominowały, już na początku seta wychodząc na wysokie prowadzenie (6:1). Później utrzymały odpowiednią dyspozycję i wygrały 25:18. Tym samym Italia zakończyła fazę grupową z kompletem trzech zwycięstw. 


Włochy - Belgia 25:16, 25:16, 21:25, 25:18

MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
