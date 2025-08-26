Doświadczona libero żegna się z kadrą. Grała w niej przez 12 lat

Artakianou zadebiutowała w kadrze w 2013 roku podczas rozgrywanych wówczas w tureckim Mersin Igrzysk Śródziemnomorskich - turnieju, w którym biorą udział reprezentacje z krajów Europy, Afryki i Azji, leżących nad Morzem Śródziemnym. Od tamtego czasu libero była podporą reprezentacji Grecji przez kolejne 12 lat, a ukoronowaniem jej występów był trzykrotny start w mistrzostwach Europy oraz jeden występ w finałach mistrzostw świata.

I to właśnie po przegranym 1:3 spotkaniu z Francją podczas rozgrywanego w Tajlandii siatkarskiego mundialu, kończącego udział Greczynek w tej imprezie, 31-latka ogłosiła swoją decyzję o rozbracie z drużyną narodową.

- Piękny, dwunastoletni cykl mojej gry w reprezentacji dobiegł dziś końca. Jestem bardzo wzruszona, ale jednocześnie szczęśliwa, że mogłam przebyć tę długą drogę. Chciałabym podziękować wszystkim trenerom i członkom sztabu, z którymi pracowałam przez te wszystkie lata, a także koleżankom z drużyny, z którymi nie raz spędzałyśmy wakacje, święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, pracując dla drużyny narodowej. Chciałabym także podziękować Greckiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który wspierał nas przez cały ten czas, będąc z roku na rok coraz bliżej sportowców i ich potrzeb. Życzę wam wszystkiego najlepszego na przyszłość - powiedziała Artakianou w swojej pożegnalnej przemowie.

31-letnia libero zapewniła, że choć rozstaje się z kadrą, nie zamierza jeszcze całkowicie rezygnować z siatkówki. Nadal będzie bowiem grała w drużynie klubowej. W najbliższym sezonie Marię-Eleni Artakianou będzie można zobaczyć w Olympiakosie Pireus, w barwach którego występuje od sezonu 2023/2024. Wcześniej doświadczona zawodniczka występowała w AEK Ateny, AO Thiras i Iraklisie Saloniki.

W tegorocznych mistrzostwach świata Greczynki przegrały 0:3 z Brazylijkami, następnie pokonały 3:1 Portorykanki i uległy 1:3 Francuzkom, co dało im trzecie miejsce w grupie C. Awans do 1/8 finału wywalczyły dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.