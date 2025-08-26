Nowy lider polskiego tenisa. Hubert Hurkacz wyprzedzony w rankingu

Tenis

Po zwycięstwie w pierwszej rundzie US Open z Hugo Dellienem, Kamil Majchrzak wyprzedzi Huberta Hurkacza w nowym rankingu ATP. Zmiana na miejscu lidera nastąpi po wieloletniej dominacji Hurkacza.

Nowy lider polskiego tenisa. Hubert Hurkacz wyprzedzony w rankingu
Fot. PAP
Nowy lider polskiego tenisa. Hubert Hurkacz wyprzedzony w rankingu

Hubert Hurkacz wycofał się z tegorocznego US Open. Powodem są ciągnące się od dłuższego czasu problemy zdrowotne Polaka. Tenisista poinformował o przejściu artroskopii kolana, która ma pomóc w powrocie do pełnej dyspozycji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świetny start polskiej tenisistki! Awans na US Open

 

Dla Kamila Majchrzaka jest to bardzo udany sezon. Sukcesem było dojście do 1/8 finału podczas Wimbledonu. Poza tym wygrał turniej Challenger w Grodzisku Mazowieckim.

 

W poniedziałkowy wieczór Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy US Open. W czterech setach uporał się z niżej rozstawionym Hugo Dellienem.

 

Przez nieobecność Hurkacza na światowych kortach Kamil Majchrzak zostanie najwyżej plasowanym polskim tenisistą po opublikowaniu nowego rankingu ATP. Obecnie w live rankingu Kamil Majchrzak zajmuje 68. miejsce, a Hubert Hurkacz spadł na 70. pozycję.

 

Kolejnym rywalem Majchrzaka podczas wielkoszlemowego turnieju będzie Karen Chaczanow.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

US Open: Majchrzak vs Karen Chaczanow. Kamil wygra?

HUBERT HURKACZKAMIL MAJCHRZAKTENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Giovanni Mpetshi Perricard - Botic Van de Zandschulp. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 