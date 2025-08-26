Nowy zespół potwierdził skład. Dwóch weteranów w bolidach

Sergio Perez w ubiegłym sezonie pożegnał się z zespołem Red Bulla. W jego barwach Meksykanin wygrał pięć wyścigów i sięgnął po wicemistrzostwo w 2023 roku.

Valtteri Bottas przez pięć sezonów pełnił funkcję podstawowego kierowcy Mercedesa. On również po sezonie 2024 stracił miejsce w stawce. W niemieckim zespole Bottas wygrał dziesięć wyścigów i dwukrotnie został wicemistrzem świata w klasyfikacji kierowców.

O miejsce w nowej drużynie walczył również Mick Schumacher. Zespół postawił jednak na doświadczonych kierowców, którzy od lat związani są z królową motosportu.

