Valtteri Bottas i Sergio Perez zostaną kierowcami nowego zespołu Cadilac w Formule 1 w sezonie 2026.

Nowy zespół potwierdził skład. Dwóch weteranów w bolidach
Cadillac potwierdza skład na sezon 2026 w Formule 1

Sergio Perez w ubiegłym sezonie pożegnał się z zespołem Red Bulla. W jego barwach Meksykanin wygrał pięć wyścigów i sięgnął po wicemistrzostwo w 2023 roku. 

 

Valtteri Bottas przez pięć sezonów pełnił funkcję podstawowego kierowcy Mercedesa. On również po sezonie 2024 stracił miejsce w stawce. W niemieckim zespole Bottas wygrał dziesięć wyścigów i dwukrotnie został wicemistrzem świata w klasyfikacji kierowców.

 

O miejsce w nowej drużynie walczył również Mick Schumacher. Zespół postawił jednak na doświadczonych kierowców, którzy od lat związani są z królową motosportu.  

