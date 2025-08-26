Polka poznała kolejną rywalkę na US Open! To może być trudny mecz

Tenis

Peyton Stearns będzie w czwartek rywalką Magdaleny Fręch w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Amerykanka pokonała Łotyszkę Darję Semenistaję 7:5, 6:0. Wcześniej rozstawiona z numerem 28. polska tenisistka wygrała z Australijką Talią Gibson 6:2, 6:2.

Polka poznała kolejną rywalkę na US Open! To może być trudny mecz
fot. AFP
Magdalena Fręch poznała kolejną rywalkę na US Open

Stearns w światowym rankingu zajmuje 54. miejsce. Jej najlepszy wynik w US Open to 1/8 finału w 2023 roku. Fręch grała z nią wcześniej dwa razy i doznała dwóch porażek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świetny start polskiej tenisistki! Awans na US Open

 

Jeśli nie będzie niespodzianki, to zwyciężczyni w trzeciej rundzie zagra z rozstawioną z numerem trzecim Amerykanką Coco Gauff.

 

Fręch w Nowym Jorku nigdy nie dotarła do trzeciej rundy.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MAGDALENA FRĘCHPEYTON STEARNSTENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Alcaraz pocieszał Sinnera. Następnie napisał to na kamerze
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 