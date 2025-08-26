Polka poznała kolejną rywalkę na US Open! To może być trudny mecz

Stearns w światowym rankingu zajmuje 54. miejsce. Jej najlepszy wynik w US Open to 1/8 finału w 2023 roku. Fręch grała z nią wcześniej dwa razy i doznała dwóch porażek.

ZOBACZ TAKŻE: Świetny start polskiej tenisistki! Awans na US Open

Jeśli nie będzie niespodzianki, to zwyciężczyni w trzeciej rundzie zagra z rozstawioną z numerem trzecim Amerykanką Coco Gauff.

Fręch w Nowym Jorku nigdy nie dotarła do trzeciej rundy.

PAP