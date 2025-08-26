Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony podczas premierowego etapu tegorocznej edycji mistrzostw świata siatkarzy U-21. Podopieczni Piotra Grabana zachwycali formą w swoich pierwszych czterech spotkaniach. Biało-Czerwoni bez większych problemów pokonali reprezentacje: Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Warto zaznaczyć, że w żadnym z wymienionych spotkań nasi zawodnicy nie stracili nawet jednego seta.

Problemy przyszły jednak w piątym meczu fazy grupowej, kiedy naprzeciwko Polaków stanęli Irańczycy. Po zaciętym i pełnym emocji spotkaniu Biało-Czerwoni ponieśli swoją pierwszą porażkę na tych mistrzostwach.

Ekipa znad Wisły zajęła ostatecznie drugie miejsce w grupie B i awansowała do 1/8 finału czempionatu. W walce o ćwierćfinał reprezentacja Polski zagra z trzecim zespołem grupy C, czyli Ukrainą. Nasi wschodni sąsiedzi wygrali trzy spotkania: z Argentyną, Indonezją i Tunezją. Porażkę ponieśli w starciach z Włochami i Francją.

Polscy siatkarze poznali rywali w 1/8 MŚ! Z kim zagrają Polacy?

Mecz Polska - Ukraina odbędzie się w środę 27 sierpnia. Godzina rozpoczęcia spotkania nie jest jeszcze znana.

KP, Polsat Sport