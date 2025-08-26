Polska chce zorganizować Euro 2029! Jest oficjalne zgłoszenie

Zgodnie z wymaganiami UEFA, gospodarz mistrzostw musi dysponować stadionem o pojemności minimum 50 tysięcy widzów, trzema stadionami na co najmniej 30 tys. miejsc oraz czterema mogącymi pomieścić powyżej 20 tys. kibiców.

PZPN wytypował osiem obiektów spełniających te kryteria, zlokalizowanych w siedmiu miastach: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Warszawie (PGE Narodowy oraz stadion Legii), Wrocławiu i Zabrzu.

"Wszystkie samorządy aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu aplikacji konkursowej i zadeklarowały gotowość do współpracy przy organizacji turnieju" - podkreślono w komunikacie na stronie PZPN.

Jak dodano, za proces konsultacji, przygotowania i złożenia dokumentacji odpowiadał Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN. Zespół prowadził rozmowy z miastami, operatorami stadionów, właścicielami obiektów treningowych, hoteli oraz zarządcami lotnisk. Współpracował także z Ministerstwem Sportu przy opracowywaniu rządowych gwarancji dla aplikacji.

PZPN ubiegał się już o organizację kobiecego Euro 2025, jednak wówczas gospodarzem została Szwajcaria. "Biało-Czerwone" zadebiutowały w tej imprezie (nie wyszły z grupy).

Tym razem kontrkandydatami Polski są Niemcy, Portugalia oraz wspólna kandydatura Szwecji i Danii.

Decyzję o wyborze gospodarza podejmie Komitet Wykonawczy UEFA 3 grudnia 2025 roku. W turnieju finałowym weźmie udział 16 drużyn, tytułu będzie bronić Anglia.

W tym roku w Polsce odbyły się mistrzostwa Europy kobiet do lat 19, a w przyszłym zostaną zorganizowane - również w futbolu kobiecym - mistrzostwa świata FIFA do lat 20.

RI, PAP