Polska - Niemcy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w grupie G. W ostatnim meczu fazy grupowej Polska zmierzy się z Niemcami. Obie reprezentacje mają na swoim koncie komplet punktów, jednak Polki straciły po jednym secie w starciach z Wietnamkami oraz Kenijkami, podczas gdy Niemki ograły tych rywali do zera.

Stawka meczu Polska - Niemcy jest więc spora - pierwsze miejsce w grupie i w teorii lepsze rozstawienie w kolejnej fazie turnieju.

- Nasz cel to ćwierćfinał i te stracone sety tego nie zmieniły. Dopiero jakbyśmy tam nie weszli, to byłaby porażka. Jasne, że możemy przegrać z Niemkami, a potem Włoszkami. To się może zdarzyć, bo to jest tylko sport. Jednak na razie sprawa jest otwarta, a wygrana z Niemkami oznacza, że na Włoszki trafimy dopiero w ćwierćfinale, a tam jest nasze miejsce -przyznał ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

Polska - Niemcy. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Niemcy poznamy w środę 27 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Niemcy w siatkówkę, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start spotkania o godzinie 15.30.

