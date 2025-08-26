Polska - Niemcy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Niemcy, czyli czas na ostatni mecz polskich siatkarek w fazie grupowej mistrzostw świata 2025. Kto wygrał mecz Polska - Niemcy na MŚ w siatkówkę? Jaki był wynik meczu siatkarek Polska - Niemcy?

fot. FIVB
Czas na decydujące rozstrzygnięcia w grupie G. W ostatnim meczu fazy grupowej Polska zmierzy się z Niemcami. Obie reprezentacje mają na swoim koncie komplet punktów, jednak Polki straciły po jednym secie w starciach z Wietnamkami oraz Kenijkami, podczas gdy Niemki ograły tych rywali do zera.

 

Stawka meczu Polska - Niemcy jest więc spora - pierwsze miejsce w grupie i w teorii lepsze rozstawienie w kolejnej fazie turnieju.

 

- Nasz cel to ćwierćfinał i te stracone sety tego nie zmieniły. Dopiero jakbyśmy tam nie weszli, to byłaby porażka. Jasne, że możemy przegrać z Niemkami, a potem Włoszkami. To się może zdarzyć, bo to jest tylko sport. Jednak na razie sprawa jest otwarta, a wygrana z Niemkami oznacza, że na Włoszki trafimy dopiero w ćwierćfinale, a tam jest nasze miejsce -przyznał ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

Polska - Niemcy. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Niemcy poznamy w środę 27 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Niemcy w siatkówkę, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start spotkania o godzinie 15.30.

