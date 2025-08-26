Polska - Ukraina. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Ukraina, czyli czas na kolejny mecz polskich siatkarzy podczas tegorocznych mistrzostw świata do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Ukraina? Jaki był wynik meczu siatkarzy Polska - Ukraina?

fot. FIVB
Czas na kolejny mecz polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata do lat 21. Tym razem podopieczni Piotra Grabana zmierzą się z Ukrainą. Będzie to spotkanie w ramach 1/8 finału tej siatkarskiej imprezy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tylko jedna porażka. Tak polscy siatkarze zaprezentowali się w fazie grupowej mistrzostw świata

 

Polska zajęła w swojej grupie drugie miejsce, natomiast Ukraina trzecie i to właśnie mecz Polska - Ukraina wyłoni przyszłego ćwierćfinalistę siatkarskiego mundialu do lat 21.

Wynik meczu siatkarzy Polska - Ukraina poznamy w środę 27 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Ukraina, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia - początek o godzinie 11.00.

MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Groźna sytuacja przed meczem Polaków! Kontuzja na rozgrzewce
