Polska - Ukraina. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Czas na kolejny mecz polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata do lat 21. Tym razem podopieczni Piotra Grabana zmierzą się z Ukrainą. Będzie to spotkanie w ramach 1/8 finału tej siatkarskiej imprezy.

Polska zajęła w swojej grupie drugie miejsce, natomiast Ukraina trzecie i to właśnie mecz Polska - Ukraina wyłoni przyszłego ćwierćfinalistę siatkarskiego mundialu do lat 21.

Polska - Ukraina. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Ukraina poznamy w środę 27 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Ukraina, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia - początek o godzinie 11.00.

