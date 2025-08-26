Popis Sinnera. Szybki awans w US Open

Tydzień temu z powodu problemów zdrowotnych Sinner skreczował w finale turnieju w Cincinnati. W meczu z Koprivą pokazał, że wrócił już do formy.

24-letni Włoch stoi przed szansą wygrania trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. W styczniu triumfował w Australian Open, a w lipcu w Wimbledonie. W czerwcu po pięciosetowym boju przegrał finał French Open z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

W 2. rundzie rywalem Sinnera będzie Australijczyk Alexei Popyrin.

PAP