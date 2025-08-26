Popis Sinnera. Szybki awans w US Open
Broniący tytułu Jannik Sinner awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Lider światowego rankingu tenisistów pokonał we wtorek Czecha Vita Koprivę 6:1, 6:1, 6:2. Spotkanie trwało 98 minut.
Tydzień temu z powodu problemów zdrowotnych Sinner skreczował w finale turnieju w Cincinnati. W meczu z Koprivą pokazał, że wrócił już do formy.
24-letni Włoch stoi przed szansą wygrania trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. W styczniu triumfował w Australian Open, a w lipcu w Wimbledonie. W czerwcu po pięciosetowym boju przegrał finał French Open z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.
W 2. rundzie rywalem Sinnera będzie Australijczyk Alexei Popyrin.