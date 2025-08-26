Poznaliśmy pary 1/8 siatkarskich MŚ! Kto zagra o ćwierćfinał?

W tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 biorą udział 24 reprezentacje, które podzielone zostały na cztery grupy. Faza grupowa trwała od 21 do 26 sierpnia. W tym czasie każdy z zespołów rozegrał po pięć spotkań.

Zespoły, które zajęły miejsca 1-4 w grupach, awansowały do 1/8 finału czempionatu. Reszta będzie walczyć o miejsca 17-24. W drabince turniejowej grupa A skrzyżowała się z C, a B (w której grała Polska) połączyła się z D. Oznacza to, że zwycięzcy grupy A zagrają z czwartą drużyną grupy C itd.

Polacy w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy do lat 21 wygrali cztery spotkania, a przegrali tylko jeden mecz. W sumie uzbierali 12 punktów. Ponieśli porażkę w trzech setach, natomiast zwycięsko wychodzili z 13 partii. Podopieczni Piotra Grabana zajęli drugie miejsce w grupie B. O ćwierćfinał zagrają z Ukrainą, która uplasowała się na trzeciej pozycji w grupie D.

Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane w środę 27 sierpnia.

Pary 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy U-21:

USA - Bułgaria

Egipt - Kuba

Japonia - Chiny

Czechy - Turcja

Iran - Argentyna

Polska - Ukraina

Francja - Kazachstan

Włochy - Korea Południowa

KP, Polsat Sport