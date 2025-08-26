Szokujące słowa Magdaleny Fręch. Problemy z samolotem... kluczem do zwycięstwa

Polka wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w historii występów w Nowym Jorku. Aby je pobić, musi teraz pokonać Peyton Stearns z USA.

24 lipca na turnieju w Waszyngtonie Fręch zmierzyła się z legendarną Venus Williams. Dla łodzianki było to pierwsze starcie z którąkolwiek z sióstr Williams i choć początkowo były nerwy i stres, to udowodniła swoją wyższość, wygrywając z 45-letnią reprezentantką gospodarzy 6:2 6:2.

- Wiedziałam, że muszę do tego podejść na spokoju. Venus ma swoje lata i zdawałam sobie sprawę, jak wiele kosztowało ją wygranie meczu w pierwszej rundzie oraz starcie deblowe następnego dnia. Mimo wszystko to nie jest proste wyjść na stadion pełen Amerykanów kibicujących jej przy każdej piłce i walczyć o zwycięstwo. Jednak w miarę upływu czasu Venus zaczęła popełniać mnóstwo błędów, a ja zaczęłam przechylać szalę na moją korzyść - przypomniała Polka.

Od tamtej pory Fręch poniosła jednak trzy kolejne porażki. Dlatego postanowiła - również dzięki zrządzeniu losu - odpuścić start w meksykańskim Monterrey. Jak przyznała, pomogło jej to w przygotowaniach do US Open.

- Wiedziałam, że start w Meksyku będzie się wiązać z podróżą przez cały dzień, bo nie ma lotów bezpośrednich oraz z kompletną zmianą warunków. Co prawda siedzieliśmy już w samolocie, który był na pasie startowym, ale okazało się najpierw, że ma problem ze skrzydłem, a potem - z komputerem pokładowym. Intuicja podpowiedziała mi, że to znak, bo już wcześniej zadawałam sobie pytanie, czy nie lepiej odpocząć dwa, trzy dni i z nowymi siłami wejść w US Open. Kiedy więc przełożono mi lot na następny dzień, podjęłam decyzję, że nie polecę. I to był strzał w dziesiątkę. Jestem tu od wtorku, miałam dużo czasu, żeby się zaaklimatyzować, żeby potrenować, żeby poczuć korty, piłkę. Myślę, że to jest dobra droga na przyszłość - zdradziła zawodniczka z Łodzi.

Dotychczas Nowy Jork nie był dla niej szczególnie szczęśliwym miejscem, bo tylko raz udało jej się przebrnąć pierwszą rundę. Tym razem rozstawiona z nr 28 Fręch spisała się z roli faworytki znakomicie, nie dając szans dużo niżej notowanej Australijce. Od stanu 1:2 w pierwszym secie przejęła kontrolę nad pojedynkiem i w pewnym momencie miała na koncie aż osiem wygranych gemów z rzędu.

- Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam taką passę. Może z Anisimovą? Ale w trakcie meczu nie skupiałam się na tym. Wiedziałam tylko, że muszę wykorzystać prowadzenie 3:0 w drugim secie z dwoma przełamaniami, bo przeciwniczka złapała flow i przez dwa, trzy gemy grała bardzo dobrze. Zrobiłam wszystko, żeby wybić ją z pewności uderzeń i to się na szczęście udało - tłumaczył zawodniczka, która ostatecznie wygrała spotkanie w takim stosunku jak miesiąc temu z Williams.

- To był podobny mecz do tego dzisiejszego, aczkolwiek dziś przeciwniczka była młodsza, lepiej przygotowana fizycznie. Ale podobna była prędkość, a uderzenia równie płaskie i szybkie. Trzeba było się zbierać. Cieszy styl, w jakim to zrobiłam i to jak się czułam na korcie. To było dla mnie najważniejsze. Od pierwszej piłki wiedziałam, że jestem bardzo dobrze przygotowana i że choćby nie wiadomo jak długo ten mecz będzie trwać, to będę wytrzymywać wymiany. Starałam się być przy każdej piłce i nie oddawać łatwych punktów. Przeciwniczka musiała szukać rozwiązań. To na niej spoczywała większa presja. Cieszę się, że mecz się skończył w dwóch setach i takim wynikiem - podsumowała.

Kolejną rywalką Fręch będzie Amerykanka Peyton Stearns, z którą Polka ma niekorzystny bilans spotkań. Przegrała z nią dwa starcia w 2023 roku, ale wierzy, że od tamtej pory dużo się zmieniło i liczy na to, że choć publiczność zapewne będzie sprzyjać przeciwniczce, uda się jej sprawić niespodziankę.

- To jest mój cel. Wiem, że startuję tutaj z rozstawienia, a drabinka jest bardziej otwarta na następne rundy. Mam teraz dwa dni, aby się przygotować jak najlepiej. Trenowałam 6-7 dni z rzędu, więc jutro będzie luźniejszy czas. Taka przerwa bez kortów się przyda. Turniej się rozpoczął i potrwa długo, więc gdzieś trzeba tę siłę psychiczną też ładować i regenerować. A środowy trening poświęcimy już przygotowaniom pod Peyton i pod to, jak gra. Postaram się kierować 90 procent piłek do strony bekhendowej - zakończyła 27-letnia tenisistka.

AK, PAP