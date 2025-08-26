Spore wyzwanie przed Polakiem! To on będzie jego rywalem na US Open

Tenis

Karen Chaczanow będzie rywalem Kamila Majchrzaka w 2. rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Rozstawiony z numerem 9. rosyjski tenisista pokonał Amerykanina Nishesha Basavareddy'ego 6:7 (5-7), 6:3, 7:5, 6:1. Polak wcześniej wygrał z Boliwijczykiem Hugo Dellienem 6:1, 6:4, 6:7 (5-7), 6:4.

Spore wyzwanie przed Polakiem! To on będzie jego rywalem na US Open
fot. AFP
Karen Chaczanow będzie rywalem Kamila Majchrzaka na US Open

29-letni Chaczanow, rówieśnik Majchrzaka, najwyżej w światowym rankingu był ósmy. W dorobku ma siedem tytułów w turniejach rangi ATP, a w US Open najlepszy wynik osiągnął w 2022 roku, kiedy dotarł do półfinału. Na koncie ma też półfinał Australian Open 2023.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polka poznała kolejną rywalkę na US Open! To może być trudny mecz

 

Na igrzyskach w Tokio w 2021 roku zdobył srebrny medal, po porażce w meczu o złoto z Niemcem Alexandrem Zverevem.

 

Majchrzak, obecnie 76. na liście ATP, z Chaczanowem mierzył się wcześniej cztery razy i wszystkie mecze przegrał. W lipcu w 1/8 finału Rosjanin zakończył jego przygodę w Wimbledonie.

 

Bez względu na wynik w drugiej rundzie, w notowaniu światowego rankingu 8 września, po US Open, Majchrzak wyprzedzi leczącego kontuzję Huberta Hurkacza. Wirtualnie jest obecnie 68., co oznacza jego najwyższą lokatą w karierze. Do tej pory najwyżej był 75.

 

W Nowym Jorku Majchrzak najlepszy rezultat osiągnął w 2019 roku, kiedy dotarł do trzeciej rundy.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
KAMIL MAJCHRZAKKAREN CHACZANOWTENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Giovanni Mpetshi Perricard - Botic Van de Zandschulp. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 