Spore wyzwanie przed Polakiem! To on będzie jego rywalem na US Open

29-letni Chaczanow, rówieśnik Majchrzaka, najwyżej w światowym rankingu był ósmy. W dorobku ma siedem tytułów w turniejach rangi ATP, a w US Open najlepszy wynik osiągnął w 2022 roku, kiedy dotarł do półfinału. Na koncie ma też półfinał Australian Open 2023.

ZOBACZ TAKŻE: Polka poznała kolejną rywalkę na US Open! To może być trudny mecz

Na igrzyskach w Tokio w 2021 roku zdobył srebrny medal, po porażce w meczu o złoto z Niemcem Alexandrem Zverevem.

Majchrzak, obecnie 76. na liście ATP, z Chaczanowem mierzył się wcześniej cztery razy i wszystkie mecze przegrał. W lipcu w 1/8 finału Rosjanin zakończył jego przygodę w Wimbledonie.

Bez względu na wynik w drugiej rundzie, w notowaniu światowego rankingu 8 września, po US Open, Majchrzak wyprzedzi leczącego kontuzję Huberta Hurkacza. Wirtualnie jest obecnie 68., co oznacza jego najwyższą lokatą w karierze. Do tej pory najwyżej był 75.

W Nowym Jorku Majchrzak najlepszy rezultat osiągnął w 2019 roku, kiedy dotarł do trzeciej rundy.

PAP