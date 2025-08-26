Spore wyzwanie przed Polakiem! To on będzie jego rywalem na US Open
Karen Chaczanow będzie rywalem Kamila Majchrzaka w 2. rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Rozstawiony z numerem 9. rosyjski tenisista pokonał Amerykanina Nishesha Basavareddy'ego 6:7 (5-7), 6:3, 7:5, 6:1. Polak wcześniej wygrał z Boliwijczykiem Hugo Dellienem 6:1, 6:4, 6:7 (5-7), 6:4.
29-letni Chaczanow, rówieśnik Majchrzaka, najwyżej w światowym rankingu był ósmy. W dorobku ma siedem tytułów w turniejach rangi ATP, a w US Open najlepszy wynik osiągnął w 2022 roku, kiedy dotarł do półfinału. Na koncie ma też półfinał Australian Open 2023.
Na igrzyskach w Tokio w 2021 roku zdobył srebrny medal, po porażce w meczu o złoto z Niemcem Alexandrem Zverevem.
Majchrzak, obecnie 76. na liście ATP, z Chaczanowem mierzył się wcześniej cztery razy i wszystkie mecze przegrał. W lipcu w 1/8 finału Rosjanin zakończył jego przygodę w Wimbledonie.
Bez względu na wynik w drugiej rundzie, w notowaniu światowego rankingu 8 września, po US Open, Majchrzak wyprzedzi leczącego kontuzję Huberta Hurkacza. Wirtualnie jest obecnie 68., co oznacza jego najwyższą lokatą w karierze. Do tej pory najwyżej był 75.
W Nowym Jorku Majchrzak najlepszy rezultat osiągnął w 2019 roku, kiedy dotarł do trzeciej rundy.