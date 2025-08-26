Świątek wygrała mecz i nagle nadszedł komunikat. Niebywałe!

Tenis

Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy US Open 2025. Polka ograła w zaledwie godzinę Emilianę Arango. Zwycięstwo zapewniło jej nie tylko awans...

Świątek wygrała mecz i nagle nadszedł komunikat. Niebywałe!
fot. AFP

Polska tenisistka potwierdziła znakomitą formę. Nie tak dawno triumfowała w turnieju WTA w Cincinnati, więc mało kto spodziewał się problemów w spotkaniu pierwszej rundy przeciwko Arango. Niespodzianki nie było, a Świątek oddała rywalce zaledwie trzy gemy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek - Lamens. Kiedy kolejny mecz Świątek? O której godzinie US Open?

 

Tym samym wiceliderka światowego rankingu awansowała do drugiej rundy, w której zmierzy się z Suzan Lammens.

 

Chwilę po zakończeniu spotkania na oficjalnym koncie turnieju US Open w serwisie "X" (dawniej Twitter) pojawił się ważny wpis. Otóż Świątek pobiła rekord, który do wtorku współdzieliła z Monicą Seles. Polka ma na koncie 65 zwycięstw z rzędu w meczach otwarcia podczas turniejów WTA.

 

Świątek po raz ostatni przegrała mecz otwarcia w 2021 roku w Cincinnati. Wtedy lepsza okazała się Ons Jabeur.

 

