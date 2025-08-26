Świetny start polskiej tenisistki! Awans na US Open
Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 28. polska tenisistka wygrała z Australijką Talią Gibson 6:2, 6:2. Mecz trwał godzinę i 16 minut.
To było pierwsze spotkanie tych zawodniczek. W światowym rankingu Gibson zajmuje 105. miejsce. 21-letnia Australijka uniknęła gry w kwalifikacjach dzięki dzikiej karcie od organizatorów.
Gibson w karierze wygrała tylko jeden mecz w Wielkim Szlemie. Zdecydowaną faworytką była więc Fręch i z tej roli wywiązała się bez zarzutu.
Wyrównany był w zasadzie tylko początek spotkania. Od stanu 2:2 w pierwszym secie Polka wygrała aż siedem gemów z rzędu. W efekcie nie tylko zwyciężyła w pierwszej partii, ale również prowadziła w drugiej już 3:0.
W tym momencie Fręch na moment obniżyła poziom. Gibson najpierw odrobiła przełamanie, a potem zbliżyła się na 2:3. Na więcej Polka jej jednak nie pozwoliła. Wróciła do bardzo dobrej gry, wygrała cztery następne gemy i w efekcie spotkanie.
Australijka starała się grać agresywnie. Co prawda miała 19 zagrań wygrywających wobec tylko ośmiu Fręch, ale również popełniła aż 30 niewymuszonych błędów, a Polka zaledwie siedem.
Kolejny mecz Fręch rozegra w czwartek. Jej rywalką będzie albo kwalifikantka Łotyszka Darja Semenistaja, albo Amerykanka Peyton Stearns.
Fręch w Nowym Jorku nigdy nie dotarła do trzeciej rundy.
Magdalena Fręch (Polska, 28) - Talia Gibson (Australia) 6:2, 6:2