Szok na US Open! Danielle Collins znokautowana, odpadła w pierwszej rundzie

Na niespodziankę zanosiło się już po pierwszym secie. 27-letnia reprezentantka Rumunii wygrała bowiem premierową partię 6:2, dwukrotnie przełamując podanie Amerykanki.

Początek drugiego seta i... kolejne przełamanie na korzyść Cristian. Po chwili było już 3:0 dla Rumunki - najpierw ze sporymi problemami utrzymała swój serwis, a następnie po raz kolejny przełamała 31-letnią faworytkę.

Collins nie zdołała wrócić do gry - przegrała drugiego seta... 0:6 i błyskawicznie odpadła z US Open 2025.

Najlepszym wynikiem Collins w US Open pozostaje więc czwarta runda z 2022 roku. Dla Cristian tegoroczny awans do drugiej rundy to największe osiągnięcie w karierze w tym wielkoszlemowym turnieju.

Collins w 2022 roku zajmowała siódme miejsce w rankingu WTA - najwyższe w karierze. Wówczas doszła między innymi do finału Australian Open, w półfinale niespodziewanie eliminując Igę Świątek. W decydującym meczu wielkoszlemowej imprezy musiała uznać wyższość Australijki Ashleigh Barty.

Danielle Collins - Jaqueline Cristian 2:6, 0:6

BS, Polsat Sport